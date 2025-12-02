Europas Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor erlebt ein Rekordjahr

HQ

Die europäische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie erlebte ein herausragendes Jahr 2024, mit einem Umsatz, der um 10,1 % auf 378 Milliarden US-Dollar stieg, und der Direktbeschäftigungsmarkt erreichte 1,1 Millionen, so die Branchengruppe ASD (laut Reuters).

Das Verteidigungsministerium führte die Initiative an und stieg um 13,8 % auf 183,4 Milliarden Euro, da die Nationen ihre Ausgaben angesichts der durch den Krieg in der Ukraine verursachten Sicherheitsbedenken erhöhten.

Auch die zivile Luftfahrt stieg um 6 % auf 129,1 Milliarden Euro, gestützt durch eine Erholung des Flugverkehrs und die Nachfrage nach kraftstoffeffizienten Flugzeugen, obwohl Engpässe in der Lieferkette und Arbeitskräftemangel weiterhin bestanden.

Der Raumfahrtsektor wuchs moderater und stieg um 3,1 % auf 13,2 Milliarden Euro.

ASD-Präsident Micael Johansson warnte, dass Europa seinen Hightech-Vorsprung nicht als selbstverständlich ansehen könne, und forderte die EU auf, eine stärkere Industriestrategie für die zivile Luftfahrt zu verfolgen und weiterhin in die Verteidigung zu investieren.

Die F&E-Ausgaben stiegen um 9,4 % auf 25,2 Milliarden Euro, obwohl Europa weiterhin den globalen Konkurrenten im Bereich Innovation hinterherhinkt.

Insgesamt sind dies mehr als 4.000 Unternehmen, die 4,2 Millionen Arbeitsplätze in ganz Europa unterstützen.

