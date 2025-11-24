Europas Gegenvorschlag zu Trumps 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine: Lesen Sie das vollständige Dokument hier

HQ

Europäische Regierungen haben einen Punkt-für-Punkt-Gegenvorschlag zu Trumps Friedensplan entworfen, der einen alternativen Rahmen bietet, der Kiews Souveränität wahrt, aber mehrere Elemente ablehnt, die als zu vorteilhaft für Moskau angesehen werden. Das Dokument (über Reuters), das von Großbritannien, Frankreich und Deutschland erstellt wurde, nutzt Trumps 28-Punkte-Plan als Grundlage, führt jedoch bedeutende Überarbeitungen ein, darunter strengere Sicherheitsgarantien, eine höhere Truppenobergrenze für die Ukraine und einen anderen Ansatz bei territorialen Angelegenheiten. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten...

Lesen Sie das vollständige Dokument hier:

1. Die Souveränität der Ukraine wird erneut bestätigt.

2. Zwischen Russland, der Ukraine und der NATO wird ein vollständiges und vollständiges Nichtangriffsabkommen getroffen. Alle Unklarheiten der letzten 30 Jahre werden ausgeräumt.

3. (Punkt 3 des US-Plans wird gelöscht. Ein Entwurf dieses Plans, den Reuters eingesehen hat, lautete: "Es wird erwartet werden, dass Russland seine Nachbarn nicht überfällt und die NATO sich nicht weiter ausweitet").

4. Nach Unterzeichnung eines Friedensabkommens wird ein Dialog zwischen Russland und der NATO stattfinden, um alle Sicherheitsbedenken zu adressieren und ein deeskalatorisches Umfeld zu schaffen, um globale Sicherheit zu gewährleisten und die Chancen auf Konnektivität sowie zukünftige wirtschaftliche Chancen zu erhöhen.

5. Die Ukraine erhält robuste Sicherheitsgarantien.

6. Die Größe des ukrainischen Militärs soll in Friedenszeiten auf 800.000 begrenzt werden.

7. Der Beitritt der Ukraine zur NATO hängt vom Konsens der NATO-Mitglieder ab, der nicht existiert.

8. Die NATO erklärt sich bereit, in Friedenszeiten keine Truppen unter ihrem Kommando dauerhaft in der Ukraine zu stationieren.

9. NATO-Kampfjets werden in Polen stationiert.

10. Die US-Garantie entspricht Artikel 5.



USA, um eine Entschädigung für die Garantie zu erhalten.



Wenn die Ukraine in Russland einmarschiert, verliert sie die Garantie.



Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, werden neben einer robusten koordinierten militärischen Reaktion alle globalen Sanktionen wiederhergestellt und jegliche Anerkennung des neuen Territoriums sowie aller weiteren Vorteile dieses Abkommens zurückgezogen.



11. Die Ukraine ist für die EU-Mitgliedschaft berechtigt und erhält während der Bewertung kurzfristigen bevorzugten Marktzugang zu Europa.

12. Robustes globales Wiederaufbaupaket für die Ukraine, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:



Einrichtung eines Ukraine-Entwicklungsfonds zur Investition in wachstumsstarke Branchen wie Technologie, Rechenzentren und internationale Bestrebungen.



Die Vereinigten Staaten werden mit der Ukraine zusammenarbeiten, um gemeinsam die Gasinfrastruktur der Ukraine zu restaurieren, auszubauen, zu modernisieren und zu betreiben, einschließlich ihrer Pipeline und Speicheranlagen.



Eine gemeinsame Anstrengung zur Umgestaltung von vom Krieg betroffenen Gebieten zur Restaurierung, Umgestaltung und Modernisierung von Städten und Wohngebieten.



Infrastrukturentwicklung.



Mineralien- und Rohstoffgewinnung.



Die Weltbank entwickelt ein spezielles Finanzierungspaket, um Finanzierungen zur Beschleunigung dieser Bemühungen bereitzustellen.



13. Russland soll schrittweise wieder in die Weltwirtschaft integriert werden.



Die Sanktionserleichterung wird in Phasen und im Einzelfall besprochen und vereinbart.



Die Vereinigten Staaten werden ein langfristiges Wirtschaftskooperationsabkommen abschließen, um die gegenseitige Entwicklung in den Bereichen Energie, natürliche Ressourcen, Infrastruktur, KI, Rechenzentren, Seltene Erden, gemeinsame Projekte in der Arktis sowie verschiedene andere für beide Seiten vorteilhafte Unternehmensmöglichkeiten voranzutreiben.



Russland wird wieder in die G8 eingeladen.



14. Die Ukraine wird vollständig wiederaufgebaut und finanziell entschädigt, auch durch russische Staatsvermögen, die eingefroren bleiben, bis Russland den Schaden für die Ukraine entschädigt.

15. Eine gemeinsame Sicherheitstaskforce wird mit Beteiligung der USA, der Ukraine, Russlands und der Europäer eingerichtet, um alle Bestimmungen dieses Abkommens zu fördern und durchzusetzen.

16. Russland wird gesetzlich eine Nichtangriffspolitik gegenüber Europa und der Ukraine verankern.

17. Die Vereinigten Staaten und Russland einigen sich darauf, die Verträge über nukleare Nichtverbreitung und Kontrolle, einschließlich Fair Start, zu verlängern.

18. Die Ukraine erklärt sich bereit, ein nicht-nuklearer Staat im Rahmen des NPT zu bleiben.

19. Das Kernkraftwerk Saporischschja wird unter Aufsicht der IAEO wieder in Betrieb genommen, und die produzierte Energie wird gerecht in einer 50-50-Aufteilung zwischen Russland und der Ukraine aufgeteilt.

20. Die Ukraine wird EU-Regeln zur religiösen Toleranz und zum Schutz sprachlicher Minderheiten übernehmen.

21. Gebiete: Die Ukraine verpflichtet sich, ihr besetztes souveränes Gebiet nicht durch militärische Mittel zurückzugewinnen. Die Verhandlungen über territoriale Tausche beginnen an der Kontaktlinie.

22. Sobald künftige territoriale Vereinbarungen vereinbart sind, verpflichten sich sowohl die Russische Föderation als auch die Ukraine, diese Regelungen nicht mit Gewalt zu ändern. Jegliche Sicherheitsgarantien gelten nicht, wenn eine Verletzung dieser Verpflichtung vorliegt.

23. Russland wird die Nutzung des Dnepr für kommerzielle Zwecke durch die Ukraine nicht behindern, und es werden Vereinbarungen getroffen, dass Getreidelieferungen frei durch das Schwarze Meer transportiert werden können.

24. Ein humanitäres Komitee wird eingerichtet, um offene Fragen zu lösen:



Alle verbleibenden Gefangenen und Leichen werden nach dem Prinzip All for All ausgetauscht.



Alle zivilen Gefangenen und Geiseln, einschließlich der Kinder, werden zurückgebracht.



Es wird ein Programm zur Familienzusammenführung geben.



Es werden Vorkehrungen getroffen, um das Leid der Opfer des Konflikts anzugehen.



Die Ukraine wird so bald wie möglich nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens Wahlen abhalten.



27. Diese Vereinbarung ist rechtlich bindend. Ihre Umsetzung wird von einem Friedensausschuss unter dem Vorsitz von Präsident Donald J. Trump überwacht und garantiert. Es wird geben

Strafen für Verstöße.

28. Sobald alle Seiten diesem Memorandum zustimmen, tritt ein Waffenstillstand sofort in Kraft, sobald beide Parteien sich zu den vereinbarten Punkten zurückziehen, um die Umsetzung des Abkommens zu beginnen. Waffenstillstandsmodalitäten, einschließlich der Überwachung, werden von beiden Parteien unter US-Aufsicht vereinbart.