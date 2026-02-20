Europas führende Militärmächte planen eine gemeinsame Drohnenverteidigungsinitiative: Dies sind die beteiligten Länder

HQ

Europas fünf größte Verteidigungsmächte bereiten sich darauf vor, eine gemeinsame Initiative zur Investition in Militärdrohnen zu starten, da der Krieg in der Ukraine die Prioritäten auf dem Schlachtfeld neu gestaltet und neue Bedenken hinsichtlich des langfristigen US-Engagements in der NATO aufwirft.

Verteidigungsminister aus Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Großbritannien treffen sich in Krakau im Rahmen der Europäischen Gruppe der Fünf Verteidigungsminister. Laut einem von Reuters vorliegenden Entwurf wird erwartet, dass sie die Initiative "Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms" (LEAP) ankündigen, die darauf abzielt, autonome Drohnen und zugehörige Angriffssysteme zu entwickeln und zu beschaffen.

Dron in Ukraine // Shutterstock

Dies spiegelt Lehren aus der Ukraine wider, wo relativ günstige Abfangdröhnen sich als kosteneffiziente Alternative zu herkömmlichen Luftabwehrraketen erwiesen haben. Europäische Regierungen streben nun an, die Produktionskapazität zu erhöhen und die verteidigungsindustrielle Basis des Kontinents zu stärken, während sie ihre Bestrebungen sowohl innerhalb der NATO als auch der EU koordinieren.

Die Minister werden außerdem ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigen und eine engere Zusammenarbeit zur Bekämpfung russischer hybrider Bedrohungen zusagen. Letztlich signalisiert die Initiative einen umfassenderen Vorstoß der stärksten Militärspender Europas, die strategische Autonomie zu stärken und gleichzeitig die Koordination der Allianz aufrechtzuerhalten...