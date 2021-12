Europa-Paket von Planet Zoo begrüßt Wintersaison mit fünf neuen Tierarten

HQ

Die Entwickler von Frontier Developments haben vermutlich am Plätzchenteig genascht, denn im neuesten DLC von Planet Zoo heißen sie die Weihnachtszeit willkommen. Das sogenannte "Europa-Paket" führt am 14. Dezember fünf Tierarten aus unserer schönen Region in den Tierparksimulator ein. Neben der tierischen Unterstützung warten auf die Spieler mehr als 250 Objekte, mit denen ihr eure Winterlandschaften verschönern könnt. Das Paket kostet 8 Euro und das Basisspiel ist erforderlich, um darauf zuzugreifen.

Die neuen Kreaturen, die die Präsenz unserer heimischen Tierarten in den inzwischen sehr internationalen Zoos von Planet Zoo stärken werden, sind der Eurasische Luchs, der Alpensteinbock, der Europäische Dachs, der Europäische Damhirsch und der Feuersalamander. Das Paket führt außerdem die Option ein, einen eigenen Weihnachtsmärkte zu bauen und Gäste mit Lichtinstallationen und Dekoration zu beeindrucken, die von Ländern wie Frankreich, Italien, der Schweiz und den Niederlanden inspiriert sind.