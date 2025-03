Europäische Union stellt Investitionsinitiative in Höhe von 4,7 Milliarden Euro für Südafrika vor

HQ

Unter dem sonnenbeschienenen Himmel von Kapstadt haben die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und der südafrikanische Staatschef Cyril Ramaphosa am Donnerstag ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen aufgeschlagen und ein 4,7 Milliarden Euro schweres Global-Gateway-Investitionspaket vorgestellt (via Reuters).

Das Abkommen, das als Eckpfeiler einer erneuerten Zusammenarbeit gefeiert wird, zielt auf die Energiewende Südafrikas, die Impfstoffproduktion und die Modernisierung der digitalen Infrastruktur ab – Schlüsselprioritäten für eine Nation, die Wachstum mit globalen Klimaverpflichtungen in Einklang bringt.

Das Abkommen, das während des 8. EU-Südafrika-Gipfels angekündigt wurde, markiert das größte Einzelengagement der Europäischen Union für das Land, mit 4,4 Milliarden Euro, die für den Ausstieg aus der Kohleabhängigkeit und den Ausbau erneuerbarer Energien vorgesehen sind.

Neben den Mitteln starteten beide Regierungschefs Gespräche über eine bahnbrechende Partnerschaft für sauberen Handel und Investitionen – die erste Südafrikas mit der EU –, um grüne Industrien, kritische Mineralien und die Schaffung von Arbeitsplätzen aufeinander abzustimmen.