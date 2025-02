Europäische Union erwägt Lockerung der Haushaltsregeln, um die Militärausgaben zu erhöhen

HQ

In einer sich rasch verändernden geopolitischen Landschaft erwägt die Europäische Union, ihre strengen Haushaltsregeln zu lockern, um den Mitgliedstaaten mehr Spielraum für Investitionen in die Verteidigung zu geben. Die Idee, die von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, während einer informellen Klausur der EU-Staats- und Regierungschefs am 3. Februar 2025 vorgeschlagen wurde, schlägt vor, einige fiskalische Vorschriften vorübergehend auszusetzen – ähnlich wie während der COVID-19-Pandemie –, um den Ländern zu helfen, ihre Militärausgaben zu erhöhen, ohne Strafen für übermäßige Defizite auszulösen.

Angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und des wachsenden Drucks der Vereinigten Staaten auf die europäischen Nationen, mehr für die Verteidigung auszugeben, sucht die EU nach Möglichkeiten, ihre militärischen Fähigkeiten zu stärken. Laut von der Leyen können außergewöhnliche Zeiten wie diese außergewöhnliche Maßnahmen erfordern. Während einige Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, bei der gemeinsamen Finanzierung von Verteidigungsausgaben vorsichtig bleiben, drängen andere, wie Polen und die baltischen Staaten, auf mehr kollektives Handeln.

Im weiteren Verlauf der Diskussionen wird die Dringlichkeit deutlich: 23 der 27 EU-Mitgliedstaaten sind ebenfalls Teil der NATO und verpflichten sich, mindestens 2 % ihres BIP für Verteidigung auszugeben. Angesichts der bevorstehenden Wahlen in Deutschland und des zunehmenden finanziellen Drucks wird die Art und Weise, wie die EU mit diesen fiskalischen Veränderungen umgeht, langfristige Auswirkungen sowohl auf die Verteidigung als auch auf die wirtschaftliche Stabilität haben.

Sind Sie der Meinung, dass die Europäische Union die Militärausgaben erhöhen sollte?