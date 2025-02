Europäische Staats- und Regierungschefs treffen sich am dritten Jahrestag des Russland-Ukraine-Krieges in Kiew

HQ

Eine Reihe europäischer Staats- und Regierungschefs, darunter die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sind in Kiew eingetroffen, um des dritten Jahrestages der russischen Invasion in der Ukraine zu gedenken und über die künftige Sicherheit des Landes zu diskutieren.

"Am 3. Jahrestag der brutalen russischen Invasion ist Europa in Kiew. Wir sind heute in Kiew, denn die Ukraine ist Europa. In diesem Kampf ums Überleben steht nicht nur das Schicksal der Ukraine auf dem Spiel", sagte Ursula von der Leyen in einem Beitrag auf X.

Der Gipfel, an dem dreizehn Staats- und Regierungschefs persönlich und vierundzwanzig virtuell teilnahmen, unterstreicht die wachsende Besorgnis über die weltweite Unterstützung, insbesondere durch die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump.

Staats- und Regierungschefs wie der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, der lettische Präsident Edgars Rinkevics, der litauische Präsident Gitanas Nauseda und die estnische Ministerpräsidentin Kristen Michal trafen kurz nach von der Leyen ein.

Weitere Staats- und Regierungschefs wie die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson, der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre, der finnische Präsident Alexander Stubb und die isländische Ministerpräsidentin Kristrun Frostadóttir sind ebenfalls in der Hauptstadt anwesend.

Unterdessen stattete der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson einen Überraschungsbesuch ab und unterstrich damit die anhaltende Solidarität des Westens mit der Ukraine. Das Treffen findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Unsicherheit über zukünftige internationale Verpflichtungen besteht, was dieses Treffen zu einem entscheidenden Moment für die diplomatische Strategie der Ukraine macht.