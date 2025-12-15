Europäische Staats- und Regierungschefs treffen Selenskyj in Berlin

HQ

Europäische Staats- und Regierungschefs, darunter der Brite Keir Starmer, der Franzose Emmanuel Macron und der deutsche Friedrich Merz, treffen am Montag in Berlin den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als Zeichen der Unterstützung, während die Vereinigten Staaten auf ein rasches Ende des Krieges in der Ukraine drängen.

Die Gespräche, die vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz ausgerichtet werden, finden im Rahmen der von den USA geführten Bemühungen statt, einen Friedensplan auszuarbeiten. Donald Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner wurden ebenfalls zu Gesprächen mit Selenskyj in Berlin eingeladen.

Selenskyj sagte, er könnte erwägen, den Beitritt der Ukraine zur NATO im Austausch für verbindliche Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten und der europäischen Verbündeten zu verwerfen, und befürworte, die derzeitigen Frontlinien einzufrieren, anstatt den gesamten Osten des Donbas an Russland abzutreten.

Europäische Staats- und Regierungschefs warnen, dass das Ergebnis der Verhandlungen Europas Sicherheit für Jahrzehnte prägen wird, während Russland seine Ablehnung der NATO-Erweiterung erneut bekräftigt. Der Kreml erklärte, er erwarte nach Abschluss der Berliner Gespräche ein Briefing aus Washington.