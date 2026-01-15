Europäische Militärs reisen nach Grönland: "Die ersten militärischen Einheiten sind bereits unterwegs"

HQ

Europäische Militärangehörige begannen am Donnerstag in Grönland einzutreffen, als Dänemark und seine Verbündeten die arktische Sicherheit sichtbar verstärkten, in der Hoffnung, Trumps Beharren auf Washington zu kontern, die strategisch gelegene Insel kontrollieren müsse.

Die Entsendungen folgen auf ergebnislose Gespräche zwischen US-amerikanischen, dänischen und grönländischen Beamten, die die Spannungen im Ton entschärften, aber keine tiefen Meinungsverschiedenheiten über die Souveränität verringern konnten.

Nach Deutschland und den nordischen Verbündeten bestätigte Frankreich zuletzt die Truppenstationierung. "Die ersten französischen Militäreinheiten sind bereits unterwegs. Weitere werden folgen", sagte Präsident Emmanuel Macron auf X.