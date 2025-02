Europäische Union fordert Mitspracherecht bei Friedensgesprächen mit der Ukraine

HQ

Während die Vereinigten Staaten auf Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine drängen, machen wichtige Länder der Europäischen Union, darunter Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und Polen, deutlich, dass sie in diesem Prozess nicht ins Abseits geraten werden.

Gestern bestätigte das Weiße Haus ein Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin sowie ein Telefonat zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj, in dem ein mögliches Abkommen besprochen wurde.

In der Zwischenzeit haben sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in diesen Tagen zum KI-Gipfel in Paris versammelt, wo sie ihre Position bekräftigten, dass ein dauerhafter Frieden ihre Beteiligung einschließen und die Souveränität der Ukraine respektieren muss.

Mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz positioniert sich die Europäische Union als wichtiger Akteur, trotz der offensichtlichen Neigung Washingtons, die Verhandlungen unabhängig zu steuern.

Gleichzeitig betonte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot diese Position in einem Beitrag auf X. Es bleiben jedoch offene Fragen, und vorerst bleibt abzuwarten, wie viel Einfluss die europäischen Nationen wirklich auf die Gestaltung der Zukunft des Konflikts haben werden.