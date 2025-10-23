Europäische Luft- und Raumfahrtriesen bündeln ihre Kräfte, um Musk herauszufordern

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Airbus, Thales und Leonardo sich darauf geeinigt haben, ihre Satellitenfertigungseinheiten zusammenzulegen, um der wachsenden Dominanz von Starlink und anderen privaten Akteuren entgegenzuwirken. Das neue Joint Venture, das voraussichtlich noch in diesem Jahrzehnt seine Arbeit aufnehmen wird, wird Zehntausende von Mitarbeitern in ganz Europa im Rahmen eines gemeinsamen Governance-Modells zusammenbringen. Ziel des Bündnisses ist es, Ressourcen zu bündeln, die Effizienz zu verbessern und die strategische Unabhängigkeit Europas in der Raumfahrttechnologie zu sichern. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird die Fusion als wichtiger Schritt zur Wiederbelebung der europäischen Satellitenindustrie angesehen, die Schwierigkeiten hat, mit dem schnellen Ausbau von Netzen in niedrigen Umlaufbahnen zu konkurrieren. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!