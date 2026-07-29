Europäische Ligen wie Premier League, Bundesliga, LaLiga und Serie A lehnen FIFAs Pläne ab und verurteilen sie

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Auch die europäischen Ligen (EL) haben auf die Nachricht reagiert, dass FIFA beabsichtigt, Minderheitsanteile an der Weltmeisterschaft und anderen Wettbewerben über eine Tochtergesellschaft zu verkaufen, und haben wie die UEFA die Idee abgelehnt mit der Begründung, dass die Weltmeisterschaft "nicht zum Verkauf stehen sollte" und nicht Gianni Infantinos Private-Equity-Vermögenswert sei.

Der Präsident der EL, Claudius Schäfer, sagte, dass dieser Vorschlag privaten Investoren einen dauerhaften Anspruch auf den Fußball verschaffen und die Grundlagen gefährden werde, auf denen sich der Fußball über Generationen hinweg entwickelt und gedeiht habe.

Die Organisation, mit 31 Mitgliedern aus den Profiligen Europas, darunter die Premier League in England, die Ligue de Football Professionnel in Frankreich, die LaLiga in Spanien, die Bundesliga in Deutschland und die Lega Serie A in Italien, hielt am Mittwoch, dem 29. Juli, ein virtuelles Treffen, um die Themen des Treffens zu besprechen, und daher unterstützen alle diese Haltung.

"Europäische Ligen werden weiterhin mit der UEFA zusammenarbeiten, um die langfristigen Interessen des Spiels zu schützen. Wir sind überzeugt davon, dass Verbände und nationale Verbände weltweit dasselbe tun werden, wenn sie diesen Vorschlag des FIFA-Präsidenten prüfen", sagte die EL in einer Stellungnahme.