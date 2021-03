Europäische Kommission genehmigt Übernahme von Zenimax und Bethesda durch Microsoft

You're watching Werben

Es ist fast sechs Monate her, seit Microsoft Pläne zur Akquisition des Unternehmens Zenimax (der Muttergesellschaft von Bethesda) vorgelegt hat. Phil Spencer, Todd Howard und alle Beteiligten mussten Fragen zur gemeinsamen Zukunft bislang sehr zurückhaltend und vorsichtig beantworten, da solche Geschäfte die Genehmigung der Wettbewerbsbehörden erfordern. Diese ist gestern erfolgt, denn die Europäische Kommission stimmte der Fusion von Microsoft und Zenimax erwartungsgemäß zu. Da der Deal bereits in den USA genehmigt wurde, können die beiden Giganten nun in die nächsten Phasen übergehen.

An dieser Stelle wollen wir an zwei Dinge erinnern: Jason Ronald, Director of Program Management bei Xbox, besuchte am Wochenende den Podcast von Iron Lords, um ein paar spannende Dinge zu verraten. Die interessanteste Info kam zum Vorschein, als ihn der Gastgeber fragte, auf welches kommende Spiel er sich persönlich am meisten freue. Darauf antwortete Ronald, dass noch "nicht alle Spiele, die wir dieses Jahr veröffentlichen, angekündigt wurden".

In naher Zukunft wird Xbox eigenen Aussagen zufolge jedoch keine große Gaming-Ankündigung tätigen. Die Gerüchteküche erwartet jedoch schon am Donnerstag eine Veranstaltung, bei der wir etwas über die kommenden Pläne der beiden Unternehmen erfahren. Angeblich sei das vor allem mehr Werbung für den Xbox Game Pass, also mal schauen.