Europäische Handballmeisterschaft 2026: Wer steht im Halbfinale und wie man die Spiele anschaut

Die Hauptrunde der Herren-Europameisterschaft 2026 ist beendet, mit noch sechs verbliebenen Teams, vier im Halbfinale und zwei weiteren im Spiel um Platz fünf. Die Hauptrunde bestand aus zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams, die eine kurze Liga spielten (mit Ergebnissen aus der Vorrunde), die mit dem Ausscheiden eines der Gastgeber, Norwegen, sowie Frankreich, Slowenien, Ungarn, der Schweiz und Spanien endete.

Nach den Spielen am Mittwoch haben sich die beiden besten Teams jeder Gruppe für das Halbfinale qualifiziert, das am Freitag, den 30. Januar, stattfinden wird. Doch davor, ebenfalls am Freitag, findet das Spiel um Platz fünf zwischen Portugal und Schweden, einem weiteren Gastgeberland, statt.

Bevorstehende Spiele der EHF Herrenhandballmeisterschaft



Spiel um Platz fünf: Portugal gegen Schweden: 30. Januar, 15:00 MEZ, 14:00 GMT



Halbfinale 1: Deutschland gegen Kroatien: 30. Januar, 17:45 MEZ, 16:45 GMT



Halbfinale 2: Dänemark gegen Island: 30. Januar, 20:30 CET, 19:30 GMT



Wie man die Halbfinals der EHF Herrenhandballmeisterschaft anschaut

Wenn Sie das Finale der EHF Herrenhandballmeisterschaft verfolgen möchten, finden Sie hier eine Liste von Kanälen, auf denen Sie den Wettbewerb live verfolgen können:



Dänemark: TV2



Österreich: ORF Sport



Ungarn: MTVA



Niederlande: Ziggo Sport



Portugal: RTP



Spanien: Teledeporte



Italien: Pallamano TV



Deutschland: DynMedia, ARD/ZDF



Swden: Sport Extra/Viaplay



Norwegen: Viaplay



Finnland: Viaplay



Denken Sie daran, dass das Spiel um den letzten und dritten Platz am 1. Februar stattfinden wird. Verfolgst du die Europäische Herren-Handballmeisterschaft?