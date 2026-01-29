Europäische Handballmeisterschaft 2026: Wer steht im Halbfinale und wie man die Spiele anschaut
Die letzte Runde der Herren-Handball-Europameisterschaft 2026 findet an diesem Wochenende statt, das Halbfinale findet am Freitag statt.
Die Hauptrunde der Herren-Europameisterschaft 2026 ist beendet, mit noch sechs verbliebenen Teams, vier im Halbfinale und zwei weiteren im Spiel um Platz fünf. Die Hauptrunde bestand aus zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams, die eine kurze Liga spielten (mit Ergebnissen aus der Vorrunde), die mit dem Ausscheiden eines der Gastgeber, Norwegen, sowie Frankreich, Slowenien, Ungarn, der Schweiz und Spanien endete.
Nach den Spielen am Mittwoch haben sich die beiden besten Teams jeder Gruppe für das Halbfinale qualifiziert, das am Freitag, den 30. Januar, stattfinden wird. Doch davor, ebenfalls am Freitag, findet das Spiel um Platz fünf zwischen Portugal und Schweden, einem weiteren Gastgeberland, statt.
Bevorstehende Spiele der EHF Herrenhandballmeisterschaft
Wie man die Halbfinals der EHF Herrenhandballmeisterschaft anschaut
Wenn Sie das Finale der EHF Herrenhandballmeisterschaft verfolgen möchten, finden Sie hier eine Liste von Kanälen, auf denen Sie den Wettbewerb live verfolgen können:
- Dänemark: TV2
- Österreich: ORF Sport
- Ungarn: MTVA
- Niederlande: Ziggo Sport
- Portugal: RTP
- Spanien: Teledeporte
- Italien: Pallamano TV
- Deutschland: DynMedia, ARD/ZDF
- Swden: Sport Extra/Viaplay
- Norwegen: Viaplay
- Finnland: Viaplay
Denken Sie daran, dass das Spiel um den letzten und dritten Platz am 1. Februar stattfinden wird. Verfolgst du die Europäische Herren-Handballmeisterschaft?