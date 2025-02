Europäische Aktien steigen angesichts der Friedenshoffnungen in der Ukraine auf Rekordhöhen

HQ

Europäische Aktien stiegen am Dienstag auf neue Rekordhochs, da die Anleger von der Aussicht auf steigende Militärausgaben und mögliche Friedensgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und Russland ermutigt wurden.

Der paneuropäische STOXX 600 Index erreichte ein Allzeithoch von 556,81 Punkten, wobei Aktien aus den Bereichen Verteidigung und Luft- und Raumfahrt an der Spitze standen. Diese Rallye kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Europäische Union eine zunehmende Unterstützung für die Ukraine signalisiert, während die Vereinigten Staaten und Russland Gespräche führen, die darauf abzielen, die Spannungen abzubauen.

Gleichzeitig verlagern die Anleger mehr Bargeld in die europäischen Märkte, um dem Inflationsdruck durch die Handelszölle in den Vereinigten Staaten zu entgehen. Auch der Goldpreis verzeichnete einen Anstieg, was die Vorsicht der Anleger angesichts der globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten widerspiegelt.

Analysten zufolge sehen die eher industriell ausgerichteten Aktienmärkte in Europa im Vergleich zu überbewerteten Tech-Aktien in den Vereinigten Staaten immer attraktiver aus. Vorerst bleibt abzuwarten, ob sich diese positive Dynamik im Laufe der Verhandlungen fortsetzen kann.