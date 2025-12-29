Europäer fürchten, dass staatliche Renten nicht tragbar sind, lehnen aber Reformoptionen ab, wie eine Umfrage zeigt

HQ

Die Mehrheit der Europäer glaubt, dass ihre staatlichen Rentensysteme unerschwinglich werden, doch die meisten sagen auch, dass die aktuellen Zahlungen zu niedrig seien und lehnen viele der Reformen ab, die Regierungen für notwendig halten, so eine neue YouGov-Umfrage in sechs Ländern.

Die Umfrage ergab, dass die Mehrheiten in Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien ihre Rentensysteme bereits als nicht tragbar ansehen, während der Pessimismus mit Blick auf die Zukunft zunimmt. Zwischen etwa der Hälfte und zwei Drittel der Befragten in allen sechs Ländern gaben an, dass sie erwarten, dass staatliche Renten bis zur Pensionierung der heutigen 30- und 40-Jährigen unerschwinglich sein werden, was Bedenken hinsichtlich alternder Bevölkerung und schrumpfender Erwerbsbevölkerung widerspiegelt.

Trotz dieser Bedenken bleibt der Widerstand gegen Reformen stark

Trotz dieser Sorgen bleibt der Widerstand gegen Reformen stark. Mehrheiten in allen befragten Ländern lehnten Vorschläge wie die Anhebung des Rentenalters, die Kürzung der Rentenzahlungen oder die Erhöhung der Steuern für erwerbsfähige Menschen ab. Der Widerstand gegen die Verzögerung des Ruhestands war besonders stark, wobei in einigen Ländern bis zu zwei Drittel solche Maßnahmen ablehnten.

Gleichzeitig sagten die meisten Befragten, dass die Rentenzahlungen unzureichend seien, eine Ansicht, die von aktuellen Rentnern noch stärker vertreten wird. Viele erwerbsfähige Europäer sagten zudem, sie seien nicht zuversichtlich, einen komfortablen Ruhestand genießen zu können, was die Ängste hinsichtlich langfristiger Einkommenssicherheit unterstreicht.

Es entstand eine Unterstützung für alternative Ansätze, darunter verpflichtende Beiträge am Arbeitsplatz oder bei privaten Renten sowie Richtlinien, die älteren Arbeitnehmern helfen, länger beschäftigt zu bleiben. Es gab auch bemerkenswerte Unterstützung, besonders in Italien, um wohlhabendere Rentner zu bitten, mehr einzuzahlen, um einkommensschwächere Rentner zu unterstützen.

Auf welcher Seite stehst du?