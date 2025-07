Europa wendet sich den nordischen Ländern zu, um die Abhängigkeit der Vereinigten Staaten vom Weltraum zu verringern

HQ

Versteckt hinter dem Polarkreis gestalten zwei abgelegene Weltraumhäfen in Schweden und Norwegen im Stillen die Zukunft des europäischen Zugangs zum Weltraum. Da der Kontinent versucht, seine langjährige Abhängigkeit von US-amerikanischer Technologie zu verringern, haben sich das Esrange Space Center in Schweden und der Andøya Spaceport in Norwegen zu wichtigen Startrampen für eine autonomere europäische Präsenz jenseits der Erde entwickelt.

Europa ist im Wettlauf ins All weit zurückgefallen. Während die Vereinigten Staaten im Jahr 2024 über 150 Starts durchführten, schaffte Europa nur 3. Der einzige in Betrieb befindliche Weltraumbahnhof befindet sich in Französisch-Guayana (Tausende von Kilometern vom europäischen Festland entfernt), und seine Flaggschiff-Rakete, die Ariane 6, ist zwar leistungsstark, aber teuer und nicht wiederverwendbar. Für einen Kontinent, der in einer sich schnell verändernden Branche wettbewerbsfähig sein will, sind diese Einschränkungen nicht mehr tragbar. Hier kommen die nordischen Standorte ins Spiel.

Esrange, in der Nähe der schwedischen Bergbaustadt Kiruna, bietet eine seltene Kombination aus riesigem, unbewohntem Land, minimaler Lichtverschmutzung und hervorragender Infrastruktur. Der Standort wurde in den 1960er Jahren erstmals für Höhenforschungsraketen genutzt und wurde nun für Orbitalstarts mit neuen Startrampen und Hangars für moderne Raketen aufgerüstet. Seine abgelegene Lage, die nur mit samischen Rentierhirten geteilt wird, macht ihn ideal für Bergungsoperationen und empfindliche militärische Nutzlasten.

Andøya, ein Küstenstandort in Norwegen, hat kürzlich einen erfolgreichen Teststart mit dem deutschen Start-up ISAR Aerospace abgeschlossen. Der Standort, der von der norwegischen Regierung und dem Rüstungsunternehmen Kongsberg unterstützt wird, verfügt über Genehmigungen für bis zu 30 Starts pro Jahr und hat bereits starkes Interesse der NATO und mehrerer europäischer Verteidigungsministerien geweckt.

Hinter diesem Vorstoß verbirgt sich eine Mischung aus technologischem Ehrgeiz und politischer Dringlichkeit. Der Krieg in der Ukraine hat deutlich gemacht, welche Risiken eine Abhängigkeit von US-Systemen wie Starlink von SpaceX mit sich bringt. Mit Donald Trump zurück im Weißen Haus und Verbündeten, die zunehmend misstrauisch sind, die Prioritäten der Vereinigten Staaten zu verschieben, bemühen sich europäische Beamte, Alternativen zu entwickeln, die sie kontrollieren können.

"Ehrlich gesagt hat Trumps Wiederwahl wahrscheinlich mehr für die europäische Verteidigung getan als jeder andere EU-Staatschef zuvor", sagte ISAR-Chef Daniel Metzler. "Das hat ein echtes Gefühl der Dringlichkeit geschaffen." Europas Vision geht über das Aufholen hinaus. Esrange hat Startverträge mit dem südkoreanischen Unternehmen Perigee und dem US-amerikanischen Unternehmen Firefly unterzeichnet, das plant, in Notfällen mit nur 24 Stunden Vorlauf zu starten, ein Dienst, der sich als entscheidend für den Ersatz von Satelliten während eines Konflikts erweisen könnte.

Sowohl Esrange als auch Andøya bereiten sich auch auf die Zukunft der Raumfahrt vor, wobei alle Raketenpartner an teilweise wiederverwendbaren Designs arbeiten. Das Fahrzeug der nächsten Generation von ISAR wird in Esrange getestet und reiht sich damit in einen globalen Wandel hin zu nachhaltigeren und kosteneffizienteren Markteinführungen ein. Dennoch gibt es nach wie vor Herausforderungen. Die Infrastruktur muss fertiggestellt werden, die Systeme müssen getestet werden, und das europäische Start-Ökosystem muss sich als wettbewerbsfähig erweisen. Aber die Dynamik ist real und wächst.

"Wir sind noch nicht so weit", sagte Lennart Poromaa, Direktor von Esrange. "Aber innerhalb eines Jahres oder so wird die Basis voll funktionsfähig sein. Und wenn das geschieht, wird Europa endlich über Startkapazitäten verfügen, die es von seinem eigenen Boden aus kontrolliert."