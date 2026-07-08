Europa verstärkt den Kampf gegen Fehlzeiten, da die Kosten "nicht mehr tragbar" werden

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Eine hitzige Debatte war eine Weile, doch jetzt noch mehr in den Nachrichten, da Deutschland letzte Woche eine härtere Haltung gegen die Abwesenheit angekündigt hat und nun beide Seiten der spanischen politischen Landschaft mit unterschiedlichen Ansichten und Herangehensweisen an der Diskussion teilnehmen, was in Europa ein wachsendes Problem ist.

Einerseits bereitet Spanien eine strengere Überwachung wiederholter Krankheitsurlaub vor. Nach Beratung der Finanzaufsichtsbehörde AIReF plant die Regierung von Pedro Sánchez, die Aufsicht über Arbeitnehmer zu verstärken, die zwei oder mehr Krankheitsurlaube pro Jahr nehmen. Dies erfolgt, nachdem die Zahl der Fälle vorübergehender Arbeitsunfähigkeit seit 2017 um fast 60 % gestiegen ist.

Andererseits will die oppositionelle PP eine viel härtere Reaktion. Der Parteivorsitzende Alberto Núñez Feijóo hat die Abwesenheit als "Krebs" bezeichnet und sagt, dass er, falls er regiert (mit der nächsten Wahl im nächsten Jahr angesetzt), eine Reform anstreben werde, um Löhne und Leistungen für abwesende Arbeitnehmer zu senken, "mit oder ohne" Zustimmung von Gewerkschaften und Arbeitgebern, was im Land große Kontroversen ausgelöst hat.

Der Kernstreit ist der Grund für diesen erheblichen Anstieg. Arbeitgeber und der PP verweisen auf Kosten, angeblichen Missbrauch/Betrug und die begrenzte Möglichkeit der Unternehmen, fragwürdige Krankheitsurlaube anzufechten, während Gewerkschaften und Regierung argumentieren, dass die Erhöhung mit überlastetem Gesundheitssystem, einer alternden Belegschaft und psychischen Problemen nach der Pandemie zusammenhängt und nicht nur mit Betrug. Die Kontroverse dreht sich auch darum, wie die Zahlen gerahmt und öffentlich vermittelt werden. Kritiker sagen, dass die Mischung von Krankenurlaub, bezahlten Genehmigungen und anderen genehmigten Abwesenheiten unter demselben "Abwesenheits"-Label die Debatte verzerrt und das Risiko birgt, berechtigte Krankheiten als Fehlverhalten zu behandeln.

Obwohl Spanien in Europa heraussticht, liegt das nicht daran, dass Unternehmen die höchste Krankheitsurlaubslast tragen. Spanische Arbeitgeber übernehmen derzeit 12 Tage regulären Krankheitsurlaub, deutlich weniger als Unternehmen in Belgien, etwa 30 Tage; Deutschland, sechs Wochen; Österreich bis zu 12 Wochen; oder in den Niederlanden, wo Arbeitgeber bis zu zwei Jahre 70 % des Gehalts zahlen dürfen. Diese 12 Tage beziehen sich jedoch sowohl auf Löhne als auch auf Sozialversicherungsbeiträge, was bedeutet, dass Arbeitgeber letztere zusammen mit Tarifvertragszusätzen für die gesamte Dauer des Urlaubs weiterhin in Anspruch nehmen können, weshalb Wirtschaftsverbände argumentieren, dass die realen Kosten weit über diese 12 Tage hinausgehen. Schließlich steigt der Krankheitsurlaub in der gesamten EU, aber Spaniens unfähigkeitsbedingte Fehlzeitrate liegt über dem Durchschnitt des Blocks: 4,5 % im Jahr 2024, verglichen mit 2,5 % in der EU.

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Quellen: 1, 2, 3.