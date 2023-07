Europa Universalis-Fans "wollen etwas Neues, aber mögen das, was sie haben"

HQ

Sonia Linares kam von einer langen Erfolgsbilanz bei EA zu Paradox Interactive, als der Publisher 2020 sein siebtes Studio in Form von Paradox Tinto eröffnete. Auf der Gamelab 2023 haben wir mit dem Head of Operations im folgenden Video auf die Entwicklung des Unternehmens zurückgeblickt.

"Wir arbeiten gerade an einem neuen DLC", erinnert sich Linares an die neuen Inhalte, die in Sitges erstellt werden. "Es gibt also so wenig, was ich Ihnen sagen kann, weil wir den Hype und die Geheimhaltung beibehalten wollen, bis weitere Dinge geklärt sind."

"Aber ja, es wird hoffentlich bald auftauchen", fährt sie fort. "In diesem Jahr feiern wir auch das 10-jährige Jubiläum von Europa Universalis IV. Es wird also hoffentlich auch viele Marketingaktivitäten geben."

Mit einer so langen Anstrengung haben wir Linares dann gefragt, wie sie die Community so viele Jahre lang bei der Stange halten und wie oft sie gebeten werden, einen kompletten neuen Eintrag zu veröffentlichen, was natürlich Europa Universalis V bedeuten würde.

"Ich meine, das Publikum und die Fans sind ziemlich gespalten", erklärt sie. "Manche Leute fordern seit Jahren mehr und neue Iterationen von Europa Universalis 4. Und sie fragen immer wieder. Einige andere wissen, dass ein Spiel, wenn es herauskommt, nicht vollständig aufgebaut ist, in dem Sinne, dass man es nicht mit einem Spiel vergleichen kann, das 10 Jahre in der Entwicklung war, oder? Das Publikum und die Fans sind also ein wenig hin- und hergerissen. Sie wollen etwas Neues, aber sie mögen, was sie haben. Ich muss also sagen, dass ich null Wert darauf habe, die Community bei der Stange zu halten. Das liegt an den Content-Designern, dem Game Director [Johan Andersson] und dem Rest des Teams, die einen fantastischen Job machen."

Tatsächlich hat Europa Universalis IV "etwa zwei DLCs pro Jahr bekommen und die Fans sind wirklich, wirklich glücklich", seit sich das Studio in Sitges niedergelassen hat. Weitere Informationen über die Strandkultur des Unternehmens und die Größe und Struktur des Teams finden Sie im vollständigen Video oben.