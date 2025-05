Europa Universalis V wurde enthüllt

Paradox Interactive hat offiziell Europa Universalis V angekündigt, die mit Spannung erwartete Ergänzung seiner Grand-Strategy-Reihe. Das Spiel wurde von Paradox Tinto über fünf Jahre entwickelt und spielt zwischen 1337 und 1837 und bietet den Spielern die Möglichkeit, Hunderte von Nationen durch historische Epochen zu regieren.

Zu den neuen Funktionen gehört ein detailliertes Bevölkerungssystem, das von Victoria 3 inspiriert ist und bei dem du verschiedene soziale Klassen mit ihren jeweiligen Bedürfnissen und Meinungen berücksichtigen musst. Darüber hinaus wird das Spiel sechs verschiedene Epochen enthalten, die alle deine technologische und kulturelle Entwicklung beeinflussen. Auch das Kartendesign wurde deutlich verbessert, mit genauerer Geografie und mehr Nationen als zuvor, und für diejenigen, die neugierig sind, ist es bereits möglich, über die Steam-Seite des Spiels vorzubestellen. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

"Fordere deine strategischen Fähigkeiten über 500 Jahre Geschichte heraus, in Europa Universalis V, der neuesten Version des gefeierten Grand-Strategy-Spiels. Meistere die Künste des Krieges, des Handels, der Diplomatie und der Regierung im größten und detailliertesten Europa Universalis-Spiel aller Zeiten. Leite das Schicksal von Hunderten von Nationen und Gesellschaften in einer simulierten lebendigen Welt von unvergleichlicher Tiefe und Komplexität.

"Europa Universalis V baut auf dem Kernkonzept der Reihe auf, Nationen aus einer tief erforschten historischen Welt zu entwickeln und voranzutreiben, und fügt detailliertere Diplomatie, ein ausgefeilteres Wirtschaftsmodell, ein überarbeitetes Militärsystem und eine größere logistische Tiefe hinzu, die selbst die erfahrensten Strategiespieler herausfordern wird.

"Seien Sie ehrgeizig: Setzen Sie sich in den größten strategischen Herausforderungen der Vergangenheit durch. Teste dein Know-how in großer strategischer Planung auf einer Weltlandschaft, die größer und detaillierter ist als in jedem vorherigen Spiel von Paradox Interactive. Fordere dich selbst heraus, die berühmtesten Herrscher der Vergangenheit zu übertreffen, indem du ihre großartigen Errungenschaften in den Schatten stellst und deine eigene Vision eines detailreichen Globus entwirfst."

Freuen Sie sich auf Europa Universalis V ?