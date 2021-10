Europa Universalis IV wendet sich im Origins-DLC afrikanischen Staaten zu

HQ

Paradox Strategiespiel Europa Universalis IV bekommt kommenden Monat ein neues Add-On mit dem nicht sehr gelenken Namen "Immersion Pack - Europa Universalis IV: Origins". Dahinter verbergen sich verschiedene Inhalte, die das europäische Kräftemessen nach Afrika verlagern. Paradox beschreibt verschiedene Szenarien für afrikanische Staaten, die ihre Nachbarn erobern oder Gebiete vereinen wollen, um auf die wachsende Bedrohung der Europäer zu reagieren.

Internationaler Handel, die eigene Herkunftsgeschichte, Religionen und die Eigenheiten des gewaltigen Kontinents sollen in verschiedenen Missionen thematisch aufgegriffen werden. Einen atmosphärischen Ersteindruck bekommt ihr im kurzen Teaser. Das Origins-DLC von Europa Universalis IV bekommt ihr am 11. November zum Preis von 10 Euro. Laut Paradox ist am gleichen Tag ein kostenloses Update geplant, doch dahingehend erfahren wir noch nichts.