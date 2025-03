Europa umwirbt Vietnam angesichts der Drohungen der Vereinigten Staaten mit Zöllen

HQ

Europäische Staats- und Regierungschefs, von Ursula von der Leyen bis Emmanuel Macron, planen in den kommenden Monaten einen Besuch in Vietnam, in der Hoffnung, die wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zu dem südostasiatischen Land zu stärken (via Reuters).

Diese Besuche, die seit einiger Zeit in Arbeit sind, aber noch nicht bestätigt wurden, finden zu einer Zeit statt, in der sich sowohl Vietnam als auch die Europäische Union auf mögliche Handelsstörungen durch die Vereinigten Staaten vorbereiten.

Angesichts der Möglichkeit von US-Zöllen im drohenden Schatten der Politik von Präsident Donald Trump suchen die europäischen Länder nach neuen Handelswegen, öffentlichen Aufträgen und Investitionsmöglichkeiten in Vietnam.

Die Europäische Union ist bereits einer der wichtigsten Handelspartner Vietnams, und die bevorstehenden Reisen könnten den Weg für eine tiefere Zusammenarbeit in Bereichen wie Infrastrukturentwicklung, Militärversorgung und Umweltschutzbemühungen nach dem Vietnamkrieg ebnen.