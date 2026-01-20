Europa muss aufhören, Trump wegen Grönlands zu besänftigen, warnt der ehemalige NATO-Chef

HQ

Der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat gewarnt, dass Europa Versuche aufgeben muss, US-Präsident Donald Trump zu schmeicheln, und stattdessen mit Stärke und Einheit auf seine Forderungen bezüglich Grönland reagieren und die Krise als die ernsthafteste Herausforderung für das Bündnis seit seiner Gründung 1949 bezeichnet.

Im Gespräch mit Reuters am Dienstag sagte Rasmussen, Trumps Beharren darauf, dass Grönland, ein halbautonomes dänesches Territorium, Teil der Vereinigten Staaten werden sollte, das Risiko führe, die Grundlagen der NATO zu untergraben. "Es geht wirklich um die Zukunft der NATO", sagte Rasmussen vom Weltwirtschaftsforum in Davos.

Rasmussen, der von 2001 bis 2009 Dänemarks Ministerpräsident und von 2009 bis 2014 NATO-Generalsekretär war, sagte, versöhnliche Taktiken seien gescheitert. "Die Zeit des Schmeicheleiens ist vorbei. Es funktioniert nicht", sagte er. "Tatsache ist, Trump respektiert nur Kraft und Stärke. Und Einheit. Genau das sollte Europa jetzt zeigen."

Er argumentierte, dass Europa bereit sein sollte, wirtschaftlich zurückzuschlagen, falls Washington Drohungen einsetzt, Zölle für NATO-Verbündete, die Truppen nach Grönland entsenden, zu verhängen. Rasmussen sagte, das Anti-Zwangsinstrument der Europäischen Union, das manchmal als die wirtschaftliche "Bazooka der EU" bezeichnet wird, solle ernsthaft als Reaktion in Betracht gezogen werden.

Macrons Botschaft an Trump:

Mein Freund. Wir sind in Sachen Syrien vollkommen auf der Reihe. Wir können im Iran Großes bewirken. Ich verstehe nicht, was du auf Grönland machst. Lasst uns versuchen, Großes aufzubauen: 1) Ich kann ein G7-Treffen nach Davos am Donnerstagnachmittag in Paris arrangieren. Ich kann die Ukrainer, die Dänen, die Syrer und die Russen am Rand einladen. 2) Lass uns am Donnerstag zusammen in Paris zu Abend essen, bevor du in die USA zurückkehrst. Emmanuel

Ruttes Botschaft an Trump:

Herr Präsident, lieber Donald – was Sie heute in Syrien erreicht haben, ist unglaublich. Ich werde meine Medieneinsätze in Davos nutzen, um Ihre Arbeit dort, in Gaza und in der Ukraine hervorzuheben. Ich bin entschlossen, einen Weg nach vorne in Grönland zu finden. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Deiner, Mark

Trump hat erklärt, dass der Besitz Grönlands durch die Vereinigten Staaten für die amerikanische nationale Sicherheit unerlässlich sei, und vor Zöllen auf mehrere europäische Länder gewarnt, sofern die Vereinigten Staaten nicht das Gebiet erwerben dürfen. In einem kürzlichen Austausch von Textnachrichten mit Norwegens Ministerpräsident sagte Trump, er habe "mehr für die NATO getan als jeder andere seit ihrer Gründung" und das Bündnis solle nun "etwas für die Vereinigten Staaten tun".

Rasmussen sagte, er kritisiere nicht direkt die aktuellen NATO-Führer, darunter Generalsekretär Mark Rutte, der Trump öffentlich gelobt hat. Er sagte jedoch, Europa benötige nun eine andere Strategie. "Europa muss zeigen, dass es gemeinsam handeln und seine Kerninteressen verteidigen kann", sagte er.

Um die Krise zu entschärfen, schlug Rasmussen einen Dreipunkteplan vor. Erstens schlug er vor, ein Verteidigungsabkommen von 1951 zwischen den Vereinigten Staaten und Dänemark zu aktualisieren, um eine stärkere NATO-Präsenz in Grönland zu ermöglichen, anstatt eine einseitige Kontrolle der Vereinigten Staaten zu ermöglichen.

Zweitens forderte er ein transatlantisches Investitionsabkommen, das es US-amerikanischen und europäischen Unternehmen ermöglicht, gemeinsam Grönlands Mineralressourcen zu erschließen. Drittens schlug er einen "Stabilisierungs- und Resilienzpakt" vor, um chinesische und russische Investitionen in wichtige grönländische Sektoren zu verhindern.

Rasmussen sagte, er habe den Plan noch nicht formell dänischen oder anderen europäischen Regierungen vorgelegt, beabsichtige, ihn bei den politischen Entscheidungsträgern des Davos-Treffens vorzubringen. "Ich hoffe, dass eine Injektion von etwas Konkretem diese gesamte Diskussion in eine konstruktivere Phase bringen könnte", sagte er.