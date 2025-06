Europa mahnt zur Ruhe angesichts der Eskalation des israelisch-iranischen Konflikts und der möglichen Beteiligung der Vereinigten Staaten

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Während sich die zweite Woche der Feindseligkeiten zwischen Israel und dem Iran unter möglicher Beteiligung der Vereinigten Staaten entfaltet, intensivieren die europäischen Staats- und Regierungschefs ihre diplomatischen Bemühungen, den Iran wieder an den Verhandlungstisch zu bringen.

Das Weiße Haus kündigte am Donnerstag an, dass Präsident Donald Trump voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Wochen eine Entscheidung über die Beteiligung der Vereinigten Staaten an dem Konflikt treffen wird, und verwies dabei auf die Möglichkeit bevorstehender Verhandlungen mit dem Iran.

Der Iran hat jegliche Gespräche ausgeschlossen, solange die israelischen Angriffe fortgesetzt werden, während Israel als Reaktion auf den jüngsten Raketenbeschuss weiterhin sowohl strategische als auch zivile Standorte angreift. Trotz des Drucks der Vereinigten Staaten und regionaler Appelle zur Deeskalation scheinen sich beide Seiten verschanzt zu haben.