Europa-League-Tabelle, Mannschaften nach vorletztem Spieltag bestätigt qualifiziert und ausgeschieden

Europa League steht kurz vor dem Abschluss seiner Liga-Phase. Es verbleibt nur noch ein Spieltag, am kommenden Donnerstag um 21:00 Uhr MEZ, und wir kennen bereits die Mannschaften, die als ausgeschieden bestätigt wurden, und die Mannschaften, die entweder für das Achtelfinale oder die K.o.-Phase qualifiziert sind. Es gibt aber auch viele Teams, die Chancen auf die Qualifikation haben, aber auch nächste Woche ausscheiden könnten...

Die Europa League funktioniert genauso wie die Champions League: Nach einer Liga mit acht Spielen qualifizieren sich die Mannschaften der Top 8 direkt für das Achtelfinale. Mannschaften zwischen 9 und 24 spielen in einem K.-o.-Spiel mit Hin- und Rückspiel, um in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Teams unter 25 Jahren scheiden aus.

Nach sieben Spieltagen sieht die Europa-League-Tabelle so aus:



Lazio

Eintracht Frankfurt

Athletic Bilbao

Manchester United

Lyon

Tottenham Hotspur

Anderlecht

FCSB (FCSB)

Galatasaray

Bodo/Glimt

FC Viktoria Pilsen

Olympiakos FC

Rangers

AZ Alkmaar

Union Saint-Gilloise

Ajax

PAOK Saloniki

Real Sociedad

FC Midtjylland

IF Elfsborg

Roma

Ferencvaros

Fenerbahce

Besiktas

FC Porto

FC Twente

Braga

TSG Hoffenheim

Maccabi Tel Aviv

Rigas Futbola Skola

Slavia Prag

Malmö FF

Ludogorets

Qarabag FK

Nett

Dynamo Kiew



Mannschaften für die Europa League qualifiziert und ausgeschieden

Dank einer nahezu perfekten Serie ist Lazio (6 Siege und 1 Unentschieden) mit 19 Punkten die einzige Mannschaft, die sich ihren Platz im Achtelfinale gesichert hat, ohne die Play-offs spielen zu müssen. Andere, wie Frankfurt, Athletic Bilbao, Luon und Manchester United, die gestern einen späten Sieg einfuhren, haben ebenfalls gute Chancen, sich einen Platz in den Top 8 zu sichern, aber nichts ist sicher.

Es gibt jedoch fünfzehn Mannschaften, die ihren Platz in den Top 8 oder zumindest den Top 24 bestätigt haben, was bedeutet, dass ihr Überleben in der nächsten Runde sicher ist: Anderlecht, Athletic Club, AZ Alkmaar, Bodø/Glimt, Eintracht Frankfurt, FCSB, Galatasaray, Lyon, Manchester United, Olympiacos, Rangers, Tottenham, Union SG, Viktoria Pilsen.

Teams, die nächste Woche ihr Überleben sichern müssen:

Und mit sieben ausgeschiedenen Mannschaften (Dynamo Kiew, Ludogorets, Malmö, Nizza, Qarabağ, RFS, Slavia Praha) bedeutet das, dass es immer noch fd-Mannschaften gibt, die zwischen Platz 16 und 29 um das Überleben kämpfen: 9 freie Plätze und 15 Mannschaften, die um sie kämpfen...

16. Ajax - 10 Punkte

17. PAOK Saloniki - 10 Punkte

18. Real Sociedad - 10 Punkte

19. FC Midtjylland - 10 Punkte

20. IF Elfsborg - 10 Punkte

21. Roma - 9 Punkte

22. Ferencvaros - 9 Punkte

23. Fenerbahce - 9 Punkte

24. Besiktas - 9 Punkte

---Elimination---

25. FC Porto - 8 Punkte

26. FC Twente - 7 Punkte

27. Braga - 7 Punkte

28. TSG Hoffenheim - 6 Punkte

29. Maccabi Tel Aviv - 6 Punkte

Der letzte Spieltag findet am Donnerstag, den 30. Januar, statt: Alle Spiele finden zur gleichen Zeit statt, 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr britischer Zeit.