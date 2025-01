Europa League Spielplan für den 7. Spieltag, der Anfang dieser Woche beginnt

HQ

Auch die UEFA Europa League kehrt diese Woche für den vorletzten Spieltag der Ligaphase zurück. Wie üblich werden die meisten Spiele am Donnerstag, den 23. Januar, ausgetragen... aber nicht alle: Ein Spiel wird am Mittwochnachmittag ausgetragen, und ein Spiel wurde am Donnerstag ausgetragen, ein 3:3-Unentschieden zwischen Galatasaray und Dynamo Kiew.

Am Mittwoch um 16.30 Uhr gastiert Beşiktaş um 16.30 Uhr gegen den Co-Spitzenreiter Athletic Club. Beşiktaş, mit zwei Siegen und vier Niederlagen, braucht einen Sieg, um seine Chancen auf die Qualifikation und den Einzug in die Top 24 (aktuell 28.) zu maximieren. Dieses Spiel wurde vorzeitig ausgetragen, um zu vermeiden, dass zwei Spiele gleichzeitig in der Stadt (Istanbul) ausgetragen werden.

Die restlichen Spiele werden am Donnerstag ausgetragen

Europa League Begegnungen am Donnerstag, 23. Januar



AZ Alkmaar - Roma (18:45 Uhr)



Porto - Olympiacos (18:45 Uhr)



Viktoria Pilsen - Anderlecht (18:45 Uhr)



Fenerbahçe - Lyon (18.45 Uhr)



Bodø/Glimt - Maccabi Tel-Aviv (18:45 Uhr MEZ)



Malmö - Twente (18:45 Uhr)



Qarabağ gegen FCSB (18:45 Uhr)



Hoffenheim - Tottenham Hotspur (18.45 Uhr)



Eintracht Frankfurt - Ferencváros (21:00 Uhr)



RFS gegen Ajax (21:00 Uhr MEZ)



Elfsborg - Nizza (21:00 Uhr)



Manchester United - Rangers (21:00 Uhr)



PAOK - Slavia Praha (21:00 Uhr)



Ludogorets - Midtjylland (21:00 Uhr)



Union SG - Braga (21:00 Uhr)



Lazio - Real Sociedad (21:00 Uhr)