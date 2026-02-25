Sport
Europa-League-Spiele am Donnerstag und mögliche Paarungen vor der Auslosung am Freitag
Dies sind die möglichen Duelle im Achtelfinale der Europa League, die bei der Auslosung am Freitag entschieden werden.
HQ
Die Rückspiele der Europa-League-K.o.-Playoffs finden am Donnerstag, den 26. Februar, statt, wobei einige Teams einen guten Vorteil aus der vergangenen Woche genießen. Am folgenden Tag wird die Auslosung stattgefunden, um die Rivalen für das Achtelfinale zu bestimmen.
Aston Villa, Braga, Freiburg, Lyon, Midtjylland, Porto, Real Betis und Roma kennen ihre Rivalen morgen im Achtelfinale, und aufgrund der Tabellenaufstellung in zwei Hälften hat jedes Team nur zwei Optionen:
- Ludogorets oder Ferencvaros gegen Porto oder Braga
- Celtic oder Stuttgart gegen Porto oder Braga
- Panathinaikos oder Viktoria Plzen vs. Midtjylland oder Betis
- Fenerbahçe oder Nottingham Forest vs. Midtjylland oder Betis
- GNK Dinamo oder Genk gegen Freiburg oder Roma
- Brann oder Bologna gegen Freiburg oder Rom
- PAOK oder Celta gegen Lyon oder Aston Villa
- Lille oder Crvena Zvezda gegen Lyon oder Aston Villa
Europa-League-Spiele am Donnerstag, den 26. Februar:
- Ferencváros gegen Ludogorets Razgrad: 18:45 CET, 17:45 GMT
- VfB Stuttgart gegen Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Viktoria Plzeň gegen Panathinaikos: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Crvena Zvezda gegen Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Bologna gegen Brann: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Celta Vigo gegen PAOK: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Nottingham Forest gegen Fenerbahçe: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Genk gegen Dinamo Zagreb: 21:00 MEZ, 20:00 GMT