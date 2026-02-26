Europa-League-Ergebnisse vom Donnerstag: Wer hat sich für das Achtelfinale qualifiziert?
Dies sind die letzten 16 Teams der UEFA Europa League und wie die Achtelrunde verlaufen wird.
Die Europa-League-Teams haben ihre Play-out-Spiele abgeschlossen, und diese acht neuen Teams gesellen sich zu den anderen acht, die sich über die Ligaphase qualifiziert haben und sich letzten Monat qualifiziert haben. Nach dem K.o.-Spiel in der letzten Woche und dieser Woche sind dies die Gesamtergebnisse:
Europa-League-Ergebnisse aus K.-o.-Play-offs
- Ferencváros 2:0 Ludogorets Razgrad (Ferencváros gewinnt 3:2 in der Gesamtwertung)
- Roter Stern Belgrad 0-2 Lille (Lille gewinnt 2:1 im Gesamtergebnis)
- Genk 3:3 Dinamo Zagreb (Genk gewinnt nach Verlängerung mit insgesamt 6:4)
- VfB Stuttgart 0-1 Celtic (Stuttgart gewinnt 4:2 in der Gesamtwertung)
- Viktoria Plzeň 1:1 Panathinaikos (Panathinaikos gewinnt im Elfmeterschießen nach 3:3 in der Gesamtwertung)
- Bologna 1:0 SK Brann (Bologna gewinnt insgesamt 2:0)
- Celta Vigo 1:0 PAOK (Celta gewinnt 3:1 in der Gesamtwertung)
- Nottingham Forest 1:2 Fenerbahçe (Forest gewinnt 4:2 in der Gesamtwertung)
Diese acht Teams schließen sich Aston Villa, Braga, Freiburg, Lyon, Midtjylland, Porto, Real Betis und Roma für die letzten 16 an und kennen ihre Rivalen bei der Auslosung am Freitag, den 27. Februar, um 13:00 Uhr CET, 12:00 GMT. Für jedes Team gibt es nur zwei Optionen, die folgenden:
- Ferencvaros gegen Porto oder Braga
- Stuttgart gegen Porto oder Braga
- Panathinaikos gegen Midtjylland oder Betis
- Nottingham Forest gegen Midtjylland oder Betis
- Genk gegen Freiburg oder Rom
- Bologna gegen Freiburg oder Rom
- Celta gegen Lyon oder Aston Villa
- Lille gegen Lyon oder Aston Villa
Nach der Auslosung findet das Achtelfinale vom 12. bis 19. März statt, das Viertelfinale vom 9. bis 16. April, das Halbfinale am 30. April und 7. Mai sowie das Finale am 20. Mai in Istanbul. Verfolgst du dieses Jahr die Europa League?