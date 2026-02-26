Europa-League-Ergebnisse vom Donnerstag: Wer hat sich für das Achtelfinale qualifiziert?

HQ

Die Europa-League-Teams haben ihre Play-out-Spiele abgeschlossen, und diese acht neuen Teams gesellen sich zu den anderen acht, die sich über die Ligaphase qualifiziert haben und sich letzten Monat qualifiziert haben. Nach dem K.o.-Spiel in der letzten Woche und dieser Woche sind dies die Gesamtergebnisse:

Europa-League-Ergebnisse aus K.-o.-Play-offs



Ferencváros 2:0 Ludogorets Razgrad (Ferencváros gewinnt 3:2 in der Gesamtwertung)



Roter Stern Belgrad 0-2 Lille (Lille gewinnt 2:1 im Gesamtergebnis)



Genk 3:3 Dinamo Zagreb (Genk gewinnt nach Verlängerung mit insgesamt 6:4)



VfB Stuttgart 0-1 Celtic (Stuttgart gewinnt 4:2 in der Gesamtwertung)



Viktoria Plzeň 1:1 Panathinaikos (Panathinaikos gewinnt im Elfmeterschießen nach 3:3 in der Gesamtwertung)



Bologna 1:0 SK Brann (Bologna gewinnt insgesamt 2:0)



Celta Vigo 1:0 PAOK (Celta gewinnt 3:1 in der Gesamtwertung)



Nottingham Forest 1:2 Fenerbahçe (Forest gewinnt 4:2 in der Gesamtwertung)



Diese acht Teams schließen sich Aston Villa, Braga, Freiburg, Lyon, Midtjylland, Porto, Real Betis und Roma für die letzten 16 an und kennen ihre Rivalen bei der Auslosung am Freitag, den 27. Februar, um 13:00 Uhr CET, 12:00 GMT. Für jedes Team gibt es nur zwei Optionen, die folgenden:



Ferencvaros gegen Porto oder Braga



Stuttgart gegen Porto oder Braga





Panathinaikos gegen Midtjylland oder Betis



Nottingham Forest gegen Midtjylland oder Betis





Genk gegen Freiburg oder Rom



Bologna gegen Freiburg oder Rom





Celta gegen Lyon oder Aston Villa



Lille gegen Lyon oder Aston Villa



Nach der Auslosung findet das Achtelfinale vom 12. bis 19. März statt, das Viertelfinale vom 9. bis 16. April, das Halbfinale am 30. April und 7. Mai sowie das Finale am 20. Mai in Istanbul. Verfolgst du dieses Jahr die Europa League?