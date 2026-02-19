Europa-League-Ergebnisse vom 19. Februar: Teams, die sich "fast" für die Runde der letzten 16 qualifiziert haben

HQ

Das Hinspiel der K.-o.-Play-offs in der UEFA Europa League ist vorbei, und einige Teams stehen nächsten Monat mit anderthalb Fuß im Achtelfinale... während einige ein Wunder bräuchten, um einzutreten. Zu den heute schwer bestraften Spielern zählen Celtic, Fenerbahçe und Dinamo Zagreb, mit zwei oder drei Gegentoren vor dem Rückspiel nächste Woche.

Nottingham Forest, Stuttgart, Ludogorets, Genk, Celta Vigo, Bologna und Crvena zvezda werden jedoch im zweiten Teil des K.-o.-Playoffs, das am kommenden Donnerstag, dem 26. Februar, stattfinden wird, Vorteile haben.

Dies sind die Ergebnisse der UEFA Europa League-Spiele am 19. Februar:



PAOK 1-2 Celta Vigo



Brann 0-1 Bologna



Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest



Dinamo Zagreb 1-3 Genk



Ludogorets 2-1 Ferencváros



LOSC 0-1 Crvena zvezda



Celtic 1-4 Stuttgart



Panathinaikos 2-2 Viktoria Plzen



Die Runde der letzten 16 folgt vom 12. bis 19. März, das Viertelfinale vom 9. bis 16. April, das Halbfinale am 30. April und 7. Mai, und das Finale findet am 20. Mai in Istanbul statt. Verfolgst du dieses Jahr die Europa League?