Europa-League-Ergebnisse: Aston Villa und Freiburg machen im Viertelfinale große Fortschritte

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Freiburg und Aston Villa haben große Fortschritte in die Europa-League-Halbfinals gemacht, auf Kosten von Bologna und Celta de Vigo, die nur von wundersamen Aufholjagden in der nächsten Woche träumen können. Freiburg bestrafte Vigo zu Hause mit 3:0, dem höchsten Ergebnis des Spieltags am Donnerstag, den 9. April.

Aston Villa, der Hauptfavorit auf den Titel, deklassierte Bologna auswärts mit 3:1: Der italienische Klub hat nächste Woche im Villa Park einen großen Rückstand aufzuholen. Unterdessen entscheiden Porto und Nottingham Forest sowie Braga und Betis nächste Woche alles nach zwei 1:1-Unentschieden.



Braga 1-1 Real Betis



SC Freiburg 3-0 Celta Vigo



Bologna 1-3 Aston Villa



Porto 1-1 Nottingham Forest



Europa-League-Spiele am Donnerstag, den 16. April,



Celta Vigo gegen Freiburg — 18:45 CEST / 17:45 BST



Real Betis gegen Braga (1-1) — 21:00 MESZ / 20:00 BST



Nottingham Forest gegen Porto — 21:00 CEST / 20:00 BST



Aston Villa gegen Bologna — 21:00 CEST / 20:00 BST



Der Sieger der Betis-Braga wird wahrscheinlich auf Freiburg treffen, es sei denn, Celta schafft ein großartiges Comeback. Und der Sieger von Porto-Nottingham Forest trifft im Halbfinale zwischen dem 30. April und dem 7. Mai auf Aston Villa oder Bologna, das Finale ist für den 20. Mai angesetzt. Wer glaubst du, wird diese Saison die Europa League gewinnen?