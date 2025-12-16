Europa gründet eine Kommission zur Bewertung der Kriegsschäden in der Ukraine

HQ

Europäische Staats- und Regierungschefs versammelten sich am Dienstag in Den Haag, um eine Internationale Schadenskommission einzurichten, die darauf abzielt, der Ukraine für Schäden durch die russische Invasion von Hunderten Milliarden Dollar zu entschädigen, sagten Beamte.

Die in Den Haag ansässige Kommission wird Ansprüche im Zusammenhang mit Zerstörung und mutmaßlichen Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit Russlands umfassender Invasion der Ukraine im Februar 2022 bewerten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm an der eintägigen Konferenz teil, zusammen mit hochrangigen europäischen Beamten, darunter dem EU-Außenpolitikchef Kaja Kallas.

Über das Initiativ

Die Initiative, die gemeinsam von den Niederlanden und dem Europarat ausgerichtet wird, kommt zu einer Zeit, in der die von den Vereinigten Staaten geführten diplomatischen Bemühungen darauf abzielen, den fast vierjährigen Krieg zu beenden.

"Ohne Rechenschaftspflicht kann ein Konflikt nicht vollständig gelöst werden", sagte der niederländische Außenminister David van Weel gegenüber Reportern. "Ein Teil dieser Verantwortung besteht darin, für den angerichteten Schaden zu bezahlen."

Die Kommission wird auf dem Schadensregister für die Ukraine aufbauen, das bereits mehr als 80.000 Ansprüche von Einzelpersonen, Unternehmen und öffentlichen Stellen erhalten hat. Die Ansprüche umfassen ein breites Spektrum von Verlusten, darunter zerstörte Häuser, Schäden an der Infrastruktur, Menschenrechtsverletzungen und angebliche Kriegsverbrechen.

Die Angelegenheiten bleiben ungelöst

Wie die Entschädigung letztlich gezahlt wird, bleibt ungeklärt. Europäische Beamte haben darüber gesprochen, russische Staatsvermögen, die von der Europäischen Union eingefroren wurden, zusammen mit Beiträgen der Mitgliedstaaten zu verwenden, obwohl Moskau gewarnt hat, dass solche Maßnahmen illegal seien und mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht haben.

"Das Ziel ist es, validierte Ansprüche zu haben, die letztlich von Russland bezahlt werden", sagte Van Weel und fügte hinzu, dass die Kommission selbst keine Zahlungsgarantie bietet.

Der Kreml hat wiederholt Vorwürfe von Kriegsverbrechen zurückgewiesen und weist westliche Bemühungen zurück, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Finanzierung der Erholung der Ukraine zu nutzen.

Mehr als 50 Länder und die EU

Mehr als 50 Länder und die EU haben ein Übereinkommen des Europarats zur Einrichtung der Kommission ausgearbeitet. Sie tritt in Kraft, sobald sie von mindestens 25 Unterzeichnern ratifiziert wurde und ausreichend Mittel gesichert sind. Es wird erwartet, dass über 35 Nationen das Übereinkommen unterzeichnen.

Die Weltbank schätzt, dass die Ukraine in den nächsten zehn Jahren etwa 524 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau benötigen wird, eine Zahl, die die durch russische Angriffe verursachten Schäden in diesem Jahr nicht einschließt.

Die Kommission soll die zweite Säule eines internationalen Entschädigungsmechanismus für die Ukraine bilden, indem sie Ansprüche überprüft und Entschädigungen im Einzelfall festlegt.