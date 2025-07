Europa erwägt, auf Trumps Drohung, die Zölle auf 30 Prozent zu erhöhen, in gleicher Weise zu reagieren

HQ

Die neuesten Nachrichten über die USA und die Europäische Union : Die Europäische Union kündigt "Gegenmaßnahmen" gegen die Vereinigten Staaten an, wenn die Regierung von Donald Trump ihre jüngste Drohung wahr macht, einen Zoll von 30% auf alle Importe aus dem europäischen Block zu erheben.

Die Handelsminister aller EU-Mitgliedstaaten trafen sich am Montag in Brüssel, um über das am Wochenende von Präsident Trump gestellte Ultimatum zu beraten, und einigten sich darauf, eine geschlossene Haltung gegen diese zu beziehen.

Der EU-Handelsbeauftragte Maroš Šefčović sagte am Ende des Treffens: "Ich bin mir absolut zu 100 Prozent sicher, dass eine Verhandlungslösung viel besser ist als die Spannungen, die wir nach dem 1. August haben könnten, aber wir müssen auf jedes Ergebnis vorbereitet sein."

Lars Løkke Rasmussen, Außenminister Dänemarks, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, bekräftigte die gleiche Botschaft: "Die EU ist nach wie vor bereit zu reagieren, einschließlich starker und verhältnismäßiger Gegenmaßnahmen, wenn nötig, und es herrschte ein starkes Gefühl der Einigkeit im Raum."

Trumps Außenpolitik untergräbt nicht nur die strategischen Sicherheits- und Kooperationsbeziehungen zwischen den europäischen Regierungen und den USA, sondern wird auch Tausende von Unternehmen, die Waren zwischen den beiden Blöcken importieren und exportieren, ernsthaft beeinträchtigen.