Europa "ergreift Maßnahmen", indem es Sanktionen gegen israelische Siedlerorganisationen vereinbart, die illegal im Westjordanland ansässig sind

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Die Europäische Union kann sich endlich zusammenschließen und eine solide, geschlossene Front in ihrer Außenpolitik im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Israel und Gaza präsentieren. Die Außenminister der Europäischen Union haben sich auf Sanktionen gegen israelische Einzelpersonen und auch gegen Siedlerorganisationen geeinigt, die derzeit mit Gewalt das Westjordanland, den Libanon und Gaza besetzen.

Das Sanktionspaket stand laut Reuters schon seit einiger Zeit auf der europäischen außenpolitischen Agenda, war aber monatelang von der vorherigen ungarischen Regierung unter Viktor Orbán, die die Wahlen im vergangenen Monat verloren hatte, blockiert worden. Mit diesem Veto aufgehoben und gemäß europäischer Gesetzgebung "ist es Zeit, von der Pattsituation zum Handeln überzugehen", so die EU-Außenpolitikchefin Kaja Kallas.

Der israelische Außenminister Gideon Saar erklärte auf dem X, die EU habe "willkürlich und politisch beschlossen, Sanktionen gegen israelische Bürger und Einrichtungen aufgrund ihrer politischen Ansichten und ohne jegliche Grundlage zu verhängen".

"Ebenso empörend ist der inakzeptable Vergleich, den die Europäische Union zwischen israelischen Bürgern und Hamas-Terroristen zu ziehen beschlossen hat. Das ist eine völlig verzerrte moralische Gleichwertigkeit", fügte er hinzu.

Europäische Regierungen haben Besorgnis über die Zunahme von Berichten über Siedlergewalt gegen Palästinenser im Westjordanland geäußert.