Europa erforscht neue Art der Ernährung von Menschen auf dem Weg zu Mond und Mars: Aus dem Nichts und Astronauten-Urin

Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat ein Projekt zur Entwicklung einer nachhaltigen Nahrungsquelle für Weltraummissionen gestartet. Im Rahmen des HOBI-WAN-Projekts, das Teil des Terrae-Novae-Explorationsprogramms der ESA ist, wird Solein getestet, ein pulverförmiges Protein, das aus Mikroben, Luft und Elektrizität hergestellt wird. Einer aktuellen Erklärung zufolge könnte das Protein es Astronauten ermöglichen, mit minimalen Ressourcen Nahrungsmittel im Weltraum anzubauen.

Auf der Erde wird bei der Soleinherstellung Ammoniak als Stickstoffquelle verwendet, aber im Weltraum würde der Prozess auf Harnstoff angewiesen sein, einer Verbindung, die im Urin von Astronauten vorkommt. Ziel der ESA ist es, sicherzustellen, dass die Mikroben in der Schwerelosigkeit genauso effektiv wachsen wie auf der Erde, um Herausforderungen im Verhalten von Gasen und Flüssigkeiten zu überwinden, die den Nährstoff- und Gastransport beeinflussen.

Vom Labor in den Orbit

In den kommenden acht Monaten werden Solar Foods und die OHB System AG die Technologie entwickeln, mit der die Solein-Produktion unter Weltraumbedingungen getestet werden kann. Wenn es gelingt, wird das Protein an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) hergestellt, was das erste Mal ist, dass eine Gasfermentation im Orbit versucht wurde.

Die ESA betont, dass Solein die Autonomie, Widerstandsfähigkeit und das Wohlbefinden von Astronauten auf Langzeitmissionen verbessern könnte. Die Innovation wird als wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen menschlichen Präsenz auf dem Mond und schließlich auf dem Mars angesehen, wo die traditionelle Versorgung mit Nahrungsmitteln unpraktisch oder unmöglich ist.