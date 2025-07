HQ

Die neuesten Nachrichten über China und Europa . Am heutigen Donnerstag, 24. Juli, begann in der Hauptstadt Peking ein Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und China. Die europäische Delegation unter der Leitung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reiste mit wenig Erwartung an, bei Themen wie dem Russland-Ukraine-Konflikt oder der Frage der Zölle, die die Trump-Regierung in den Vereinigten Staaten für alle verhängt hat, eine gemeinsame Basis zu finden.

"Wir haben sehr offen und offen unsere Besorgnis zum Ausdruck gebracht... in den Bereichen Handel, Investitionen und geopolitische Fragen.... Wir haben teilweise Lösungen gefunden", sagte von der Leyen auf der Pressekonferenz nach einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang. Informationen berichtet von Reuters.

Es scheint jedoch, dass diese Gemeinsamkeiten geringer waren, als beide Seiten es sich gewünscht hätten. Zuvor hatte Xi von der Leyen und dem Präsidenten des Europäischen Rates, Antonio Costa, gesagt, dass die Herausforderungen, vor denen Europa stehe, nicht von China ausgingen, und die EU aufgefordert, "Differenzen und Reibungen richtig zu bewältigen" und "die richtigen Entscheidungen zu treffen".

Beide Seiten gaben auch eine gemeinsame Erklärung zum Klima ab, in der sie ihr Engagement für neue Klimaschutzpläne im gesamten Wirtschaftsbereich bekräftigten. Die europäischen Delegierten forderten China auf, für eine friedliche und gerechte Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln, über den keine Informationen oder Ergebnisse vorliegen.

Die wichtigste Reibung sind die jüngsten Verhandlungen der Europäischen Kommission mit der US-Regierung, um eine Einigung über einen gemeinsamen Zoll von 15 Prozent (und nicht von 30 Prozent, wie Trump drohte) zu erzielen. Dies wird von der chinesischen Führung als diplomatisches Versagen für Europa angesehen.

"Die EU hat die Verhandlungen mit den USA fortgesetzt, was bedeutet, dass es derzeit an Dynamik für eine Vertiefung der Beziehungen zwischen der EU und China mangelt", sagte Cui Hongjian, Professor für Außenpolitik an der Beijing Foreign Studies University.

Aufgrund der Spannungen zwischen den beiden Seiten wurde der Gipfel auf einen einzigen Tag statt der geplanten zwei verkürzt.