Europa betrachtet die Vereinigten Staaten unter Trump als "notwendigen Partner" und nicht als "Verbündeten"

Nach Angaben des European Council on Foreign Relations hat die Rückkehr von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten die öffentliche Meinung in Europa erheblich verändert und das Land von einem vertrauenswürdigen Verbündeten zu einem pragmatischen, aber unvermeidlichen Partner herabgestuft.

Die Studie, die auf Umfragen in 14 europäischen Ländern basiert, unterstreicht eine wachsende Skepsis gegenüber Washingtons Außenpolitik und warnt davor, dass Trumps Ansatz die europäischen Staats- und Regierungschefs in einer Zeit spalten könnte, in der Einigkeit entscheidend ist – sei es bei den Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine oder bei der Bewältigung der Spannungen mit China.

Während traditionelle transatlantische Hochburgen wie Polen und Dänemark die Vereinigten Staaten einst als Verbündeten betrachteten, stufen viele sie heute als "notwendigen Partner" ein, eine Meinung, die sogar im Vereinigten Königreich widerhallt, das seit langem für seine "besondere Beziehung" zu Washington bekannt ist.

Der Bericht deutet jedoch auch darauf hin, dass dieser Moment der "transatlantischen Dämmerung" eine Chance für Europa sein könnte, größeren globalen Einfluss geltend zu machen – wenn es gelingt, interne Spaltungen zu überwinden und eine eigenständigere außenpolitische Strategie zu entwickeln. Im Moment bleibt abzuwarten, ob die europäischen Staats- und Regierungschefs sich in dieser neuen geopolitischen Landschaft zurechtfinden können, ohne ihre eigene Einheit zu zerbrechen.