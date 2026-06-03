Europa bereitet sich in diesem Sommer auf eine noch härtere Waldbrandsaison vor

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England und Wales erlebten gerade den wärmsten Frühling seit Aufzeichnungen, und die Rekordhöchsttemperaturen könnten in mehreren europäischen Ländern im Sommer die Norm sein, was das ohnehin schon hohe Brandrisiko erhöht.

Nun warnt die Europäische Union laut The Guardian vor einer längeren und "zerstörerischeren" Waldbrandsaison in Ländern mit hohem Risiko wie Spanien.

Brüssel versucht, das Bewusstsein zu schärfen, da das Risiko in ganz Europa steigt, während es seine größte Einrichtung im Rahmen des EU-Zivilschutzmechanismus vorbereitet. Dies ist die Liste der Beiträge pro Land:



Kroatien: zwei mittlere amphibische Flugzeuge.



Zypern: zwei Leichtflugzeuge (zusätzlich zu vier Leichtflugzeugen, die von anderen EU-Instrumenten finanziert werden).



Tschechische Republik: zwei Hubschrauber.



Frankreich: vier mittlere amphibische Flugzeuge und ein Hubschrauber.



Griechenland: vier mittlere amphibische Flugzeuge.



Italien: zwei mittlere amphibische Flugzeuge.



Nordmazedonien: zwei Leichtflugzeuge.



Portugal: zwei Leichtflugzeuge.



Rumänien: ein Hubschrauber.



Slowakei: ein Hubschrauber.



Spanien: zwei mittlere amphibische Flugzeuge.



Schweden: zwei Leichtflugzeuge.

