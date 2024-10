HQ

Europa spielt in einer alternativen Zukunft, in der die Menschheit auf einem der Jupitermonde eine wunderschöne Paradieskolonie errichtet hat. Allerdings ist nicht alles nach Plan gelaufen, denn zu Beginn des Spiels ist Europa fast leer. Nur ein Androide namens Zee streift um den Mond herum, wo es statt Menschen eine Handvoll Tiere und Roboter gibt, die sich um die Umwelt von Europa kümmern. Zee versucht, sich mit einem Raketenrucksack und einigen von seinem Mentor geschriebenen Notizen zu einer Basis hoch oben im Himmel zu bringen. Wir hoffen, auf dieser Reise zu enthüllen, was in Europa passiert ist.

Europa hat den gleichen Geist wie die großartigen kleinen Indie-Abenteuer wie Journey (2012) und The Pathless (2020). Scheinbar leere, aber gleichzeitig hübsche Spielwelten bieten interessante Möglichkeiten, sich wie in den oben aufgeführten Spielen akrobatisch zu bewegen. Der Raketenrucksack von Zee ist eigentlich ein Behälter für Luft, und du kannst kurze Stöße in der Luft machen, wenn du die ZR-Taste drückst. Mehr Luft wird aus blauen Bällen gesammelt, was in der Umgebung deutlich zu sehen ist.

Mit der Zeit baust du die Menge an Luft in deinem Rucksack auf, aber am Anfang bekommst du nicht viel mit. Nachdem die Luft raus ist, kann Zee durch Drücken der B-Taste nach vorne gleiten. In den Händen eines geschickten Spielers kann Zee lange fliegen und gleiten wie ein Adler.

Europa hat weitläufige Outdoor-Umgebungen, aber dies ist kein Open-World-Abenteuer. Wenn sich ein Spieler zu nahe an den Rand bewegt, bläst ihn ein starker Wind zurück an die Richtung, in die sich die Geschichte bewegt. Europa dauert einige Stunden und bietet immer größere Umgebungen, in denen du dich im Laufe des Spiels bewegen kannst. Die Orte variieren von üppigen Feldern über eisige Seen bis hin zu zerstörten Innenräumen.

Leider machen Einbrüche in der Bildrate das Erlebnis auf der Switch etwas weniger angenehm, und manchmal sind vor allem die Charaktermodelle für verschiedene Tiere und Roboter ziemlich grob anzusehen. Tiere, die Angst vor Zee haben, laufen oft gegen eine Wand, um ihm zu entkommen. Auf der anderen Seite sind Roboter, die ihr eigenes Ding machen, interessant anzusehen, und mehr Informationen finden Sie in Zees Notizbuchzeichnungen. Die Hauptfigur sieht aus wie aus einem Anime und sieht genauso verloren aus, wie man es von einem Androiden erwarten würde, wenn er seine letzte Aufgabe erledigt.

Glücklicherweise gab es kurz vor der Veröffentlichung des Spiels ein Update 1.3.0, das die Framerate viel flüssiger machte. Während ich dies schreibe, hat das neueste Update das Erlebnis auf der Switch deutlich verbessert. Die Grafik sieht etwas alt aus, aber mit wirklich hellen und klaren Farben und visuellem Storytelling kann das Spiel auch im Handheld-Modus genossen werden. Dennoch gibt es immer noch einige Einbußen bei der Framerate. Auch die Kamera macht hin und wieder Probleme, etwa wenn sie auf eine Wand oder einen Hügel zeigt.

Europa ist ein entspannendes Spiel und hat keine Kämpfe, aber es gibt hier und da einige interessantere Begegnungen und Rätsel, was das Gesamterlebnis interessanter macht. Genau wie in The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) Guardians gibt es auch in Europa Sicherheitsmaßnahmen. Der Spieler muss den Kabeln zu einem Schalter folgen, um die drohende Bedrohung durch einen Laserstrahl auszuschalten. Zee kann Deckung gebrauchen, die leicht genug zu finden ist, und mit einem voll aufgetankten Rucksack ist es einfach, einer Explosion aus dem Weg zu gehen. Nachdem Zee getroffen wurde, sieht er eine Weile Sterne, aber bald ist es an der Zeit, es erneut zu versuchen. Der Schwierigkeitsgrad ist gnädig. Dies ist kein stressiges Spiel, aber es hat einige leichte Nervenkitzel in sich.

In einigen Rätselabschnitten verliert Zee die Fähigkeit, seinen Raketenrucksack zu benutzen, da sich in der Nähe luftsaugende Kristalle befinden. Später trifft der Spieler auf fliegende Robotervögel, die eine elektrische Wolke hinter sich lassen. Wenn du diese Vögel berührst, wirst du im Handumdrehen zu Boden geworfen und solltest daher vermieden werden. Diese kurzen Rätselabschnitte zwingen den Spieler, seinen Verstand zu benutzen, die Umgebung zu betrachten und traditionelles Jump'n'Run zu verwenden. Diese Sprünge haben etwas zu viel Verzögerung, aber da Europa so entspannend ist, lenken sie nicht vom Gesamterlebnis ab.

Auf der anderen Seite sind diese luftsaugenden Kristalle nicht so gut erklärt, was ein Beispiel dafür ist, wie dünn die Geschichte Europa manchmal ist. Zees Mentor hat hier und da Notizen hinterlassen, die ein bisschen mehr Informationen und Hintergrundinformationen darüber bieten, wie großartig Europa einst war, aber diese Notizen bieten auch etwas über die Beziehung zwischen Zee und seinem Mentor. Sie sind gut, um Charakterdetails zu beschreiben und in die Gedanken des Mentors einzutauchen, aber sie erzählen die Geschichte nicht auf einfachere Weise.

Dennoch ist es in der Regel ein Erfolg, ein menschliches Element in eine so elegant erzählte Geschichte einzubringen, und es gibt Momente, in denen dies der Fall ist, wie zum Beispiel, wenn Zee sich dem Ende zubewegt, während er den ehrgeizigen, aber zweifelnden Worten seines Mentors zuhört, die in seinem eigenen Kopf widerhallen. Ein weiteres großes Thema in der Geschichte ist eine sich entwickelnde Roboter-KI, aber sie hätte mehr Platz in der Geschichte haben sollen. Glücklicherweise hat der Spieler die zusätzlichen Roboter dafür in Europa. In Summe gibt es eine gute Balance zwischen Zeigen und Erzählen, und hin und wieder auch ein paar Überraschungen.

Europa ist ein nettes kleines Indie-Juwel, das hoffentlich noch ein paar Updates auf der Switch bekommt. Das Abenteuer von Zee bietet dem Spieler Abenteuer und tolle kleine Rätsel. Und wenn man bedenkt, dass das Spiel nur ein paar Stunden dauert, ist es auch ein überraschend abwechslungsreiches Erlebnis.