Euroleague-Spiele für die Runden 36 und 37 diese Woche und wie Play-offs funktionieren
Diese Woche ist entscheidend, um die endgültige Reihenfolge der Basketball-Euroleague zu bestimmen.
Die entscheidende Woche der Euroleague steht bevor, mit den Runden 36 und 37 der regulären Saison des wichtigsten europäischen Basketballwettbewerbs von Dienstag, dem 7. April, bis Freitag, dem 10. April. Das wird entscheidend sein, damit Teams im Tabellenmittelfeld weiterhin auf die Play-ins hoffen können (Teams zwischen Platz 7 und 10).
Olympiakos und Fenerbahçe führen mit 23 Siegen und 12 Niederlagen, gefolgt von Real Madrid und Valencia Basket mit 22 Siegen und 13 Niederlagen. Das sind alle Spiele, die du diese Woche sehen kannst.
Runde 36 von 38
Dienstag, 7. April
- Hapoel Tel Aviv gegen Fenerbahçe: 18:00 MESZ, 17:00 BST
- Zalgiris Kaunas gegen Dubai Basketball: 19:00 CEST, 18:00 BST
- Crvena Zvezda Belgrad gegen Paris Basketball: 20:00 MESZ, 19:00 BST
- Olympiakos gegen Real Madrid: 20:15 MESZ, 19:15 BST
- FC Barcelona gegen Panathinaikos: 20:30 MESZ, 19:30 BST
- Valencia Basket gegen Milano: 20:30 MESZ, 19:30 BST
- Virtus Bologna gegen Bayern München: 20:30 MESZ, 19:30 BST
- Baskonia gegen Maccabi Tel Aviv: 21:00 MESZ, 20:00 BST
Mittwoch, 8. April
- Anadolu Efes Istanbul gegen Partizan Belgrad: 19:30 MESZ, 18:30 BST
- AS Monaco gegen Lyon-Villeurbanne: 19:30 MESZ, 18:30 BST
Runde 37 von 38
Donnerstag, 9. April
- Hapoel Tel Aviv gegen Olympiakos: 18:30 MESZ, 17:30 BST
- Fenerbahçe gegen Real Madrid: 19:45 CEST, 18:45 BST
- Milano gegen Bayern München: 20:30 MESZ, 19:30 BST
- Valencia Basket gegen Panathinaikos: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Paris gegen Maccabi Tel Aviv: 21:00 MESZ, 20:00 BST
Freitag, 10. April
- Monaco gegen Barcelona: 19:30 MESZ, 18:30 BSY
- Dubai gegen Anadolu Efes: 20:00 MESZ, 19:00 BST
- Virtus Bologna gegen Baskonia: 20:30 MESZ, 19:30 BST
- Partizan gegen Zalgiris: 20:30 MESZ, 19:30 BST
- Lyon-Villeurbanne gegen Crvena Zvezda: 20:45 MESZ, 19:45 BST
Am Sonntag findet ein verzögertes Tel-Aviv-Derby zwischen Maccabi und Hapoel ab Runde 30 statt, bevor der letzte Spieltag vom 16. bis 17. April stattfindet. Nach Ende der regulären Saison qualifizieren sich die sechs besten Teams für die Play-offs, während die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn das Play-in-Duell zwischen dem 21. und 24. April bestreiten.
Die Play-offs finden spätestens vom 28. April bis zum 13. Mai statt, in vier Best-of-Five-Playoff-Spielen. Das Final Four mit den vier Überlebenden der Play-offs findet zwischen dem 22. und 24. Mai statt: direktes Ausscheidungshalbfinale und das Finale.