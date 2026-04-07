Euroleague-Spiele für die Runden 36 und 37 diese Woche und wie Play-offs funktionieren

HQ

Die entscheidende Woche der Euroleague steht bevor, mit den Runden 36 und 37 der regulären Saison des wichtigsten europäischen Basketballwettbewerbs von Dienstag, dem 7. April, bis Freitag, dem 10. April. Das wird entscheidend sein, damit Teams im Tabellenmittelfeld weiterhin auf die Play-ins hoffen können (Teams zwischen Platz 7 und 10).

Olympiakos und Fenerbahçe führen mit 23 Siegen und 12 Niederlagen, gefolgt von Real Madrid und Valencia Basket mit 22 Siegen und 13 Niederlagen. Das sind alle Spiele, die du diese Woche sehen kannst.

Runde 36 von 38

Dienstag, 7. April



Hapoel Tel Aviv gegen Fenerbahçe: 18:00 MESZ, 17:00 BST



Zalgiris Kaunas gegen Dubai Basketball: 19:00 CEST, 18:00 BST



Crvena Zvezda Belgrad gegen Paris Basketball: 20:00 MESZ, 19:00 BST



Olympiakos gegen Real Madrid: 20:15 MESZ, 19:15 BST



FC Barcelona gegen Panathinaikos: 20:30 MESZ, 19:30 BST



Valencia Basket gegen Milano: 20:30 MESZ, 19:30 BST



Virtus Bologna gegen Bayern München: 20:30 MESZ, 19:30 BST



Baskonia gegen Maccabi Tel Aviv: 21:00 MESZ, 20:00 BST



Mittwoch, 8. April



Anadolu Efes Istanbul gegen Partizan Belgrad: 19:30 MESZ, 18:30 BST



AS Monaco gegen Lyon-Villeurbanne: 19:30 MESZ, 18:30 BST



Runde 37 von 38

Donnerstag, 9. April



Hapoel Tel Aviv gegen Olympiakos: 18:30 MESZ, 17:30 BST



Fenerbahçe gegen Real Madrid: 19:45 CEST, 18:45 BST



Milano gegen Bayern München: 20:30 MESZ, 19:30 BST



Valencia Basket gegen Panathinaikos: 20:45 CEST, 19:45 BST



Paris gegen Maccabi Tel Aviv: 21:00 MESZ, 20:00 BST



Freitag, 10. April



Monaco gegen Barcelona: 19:30 MESZ, 18:30 BSY



Dubai gegen Anadolu Efes: 20:00 MESZ, 19:00 BST



Virtus Bologna gegen Baskonia: 20:30 MESZ, 19:30 BST



Partizan gegen Zalgiris: 20:30 MESZ, 19:30 BST



Lyon-Villeurbanne gegen Crvena Zvezda: 20:45 MESZ, 19:45 BST



Am Sonntag findet ein verzögertes Tel-Aviv-Derby zwischen Maccabi und Hapoel ab Runde 30 statt, bevor der letzte Spieltag vom 16. bis 17. April stattfindet. Nach Ende der regulären Saison qualifizieren sich die sechs besten Teams für die Play-offs, während die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn das Play-in-Duell zwischen dem 21. und 24. April bestreiten.

Die Play-offs finden spätestens vom 28. April bis zum 13. Mai statt, in vier Best-of-Five-Playoff-Spielen. Das Final Four mit den vier Überlebenden der Play-offs findet zwischen dem 22. und 24. Mai statt: direktes Ausscheidungshalbfinale und das Finale.