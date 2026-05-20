EuroLeague Final Four 2026: Zeiten und wie man die Halbfinals und das Finale an diesem Wochenende anschaut

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Das EuroLeague Final Four findet an diesem Wochenende statt, mit einem rein spanischen Duell, Real Madrid und Valencia Basket auf der einen Seite des Finals, und auf der anderen Seite treffen die Titelverteidiger Fenerbahçe auf den lokalen Favoriten Olympiakos (das Final Four findet in Athen statt).

Das Final Four ist vorhersehbar (Olympiacos, Valencia, Madrid und Fenerbahçe lagen in der regulären Saison alle auf Platz vier der Plätze), aber es gab spannende Wendungen, wie Panathinaikos, der zwei Auswärtsspiele in Folge gegen Valencia gewann, die gleichermaßen reagierten und damit ihre erste Final Four-Teilnahme sicherten.

Im Gegensatz zu Valencia hat Olympiacos nun fünf Final-Four-Teilnahmen in Folge, aber seit 2013 keine Titel mehr, während Real Madrid in den letzten 15 Jahren elfmal im Final Four stand, mit dreimaligen Siegen 2015, 2018 und 2023, während Fenerbahçe eines der wenigen sein will, das Titel in Folge erringen möchte. Er reihte sich zu Künstlern wie Olympiacos, Anadolu Efes oder Maccabi Tel Aviv.

Hier ist alles, was Sie über das EuroLeague Final Four wissen müssen:

EuroLeague Final Four 2025/26 Mal an diesem Wochenende:



Olympiacos gegen Fenerbhaçe: Freitag, 22. Mai, 17:00 Uhr MESZ



Valencia Basket gegen Real Madrid: Freitag, 22. Mai, 20:00 Uhr MESZ



Finale: Sonntag, 24. Mai, wird noch bekannt gegeben



Wie man das EuroLeague Final Four 2025/26 anschaut

Fans, die das EuroLeague Final Four live verfolgen möchten, können dies über EuroLeague TV tun, mit einem speziellen Final Four Pass weltweit... außer in Spanien. Die Spiele haben mehrsprachige Kommentare auf Englisch, Griechisch, Französisch und Serbisch, und das Abonnement beinhaltet auch die NextGen EuroLeague Finals, einen parallelen U18-Wettbewerb.

Basketballfans in Spanien finden das EuroLeague Final Four sowie die übrigen Spiele in Movistar Plus+. Weitere Länder umfassen regionale Rundfunkanstalten, darunter:



Balkan (Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien): TV ARENA



Balkan (Kroatien und Slowenien): SPORTKLUB



Belgien: BETV und SPORT 10



Bulgarien: A1 (MAX SPORT 2)



Tschechische Republik: O2 SPORTS (ONEPLAY SPORTS)



Finnland: RUUTU



Deutschland: MAGENTA



Griechenland: NOVA (NOVASPORTS 4)



Italien: SKY SPORTS



Polen: POLSAT



Portugal: STV



Rumänien: PRO TVC



Russische Föderation: OKKO



Spanien: MOVISTAR (DEPORTES)



Türkei: SARAN (S SPORT)



Ukraine: SETANTA SPORT



Vereinigtes Königreich: INFLIGHTS, SPORT 24

