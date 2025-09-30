Euroleague Basketball 2025: Was gibt es Neues im Wettbewerb und eine Vielzahl neuer Spieler, die in dieser Saison ihr Debüt geben?

HQ

Heute beginnt eine neue Euroleague-Basketballsaison, in der der amtierende Meister Fenerbahce seinen Titel als Favorit verteidigen will. Die Hauptkonkurrenten Panathinaikos, Olympiacos, AS Monaco, Real Madrid, Anadolu Efes, Barcelona, Roter Stern, Valencia, Partizan und Maccabi werden es ihnen jedoch nicht leicht machen.

Und doch sind noch mehr Teams im Rennen, insgesamt 20 (Dubai Basketball und Hapoel Tel Aviv sind bei dieser Ausgabe dabei), von denen die besten vier nach den 38 geplanten Runden im Final Four in der Telekom Center Arena in Athen gegeneinander antreten.

In diesem Jahr wird zudem fast die Hälfte der für die Euroleague gemeldeten Spieler Debütanten sein: Von insgesamt 331 gemeldeten Spielern spielen 155 zum ersten Mal.

Heute Abend beginnen die ersten Spiele der Saison, mit Spannung erwartet werden die Partien zwischen den Debütanten Hapoel Tel Aviv Subaru und Barcelona (18.00 Uhr), Baskonia-Olympiakos (20.30 Uhr) und Virtus Bologna-Real Madrid (20.45 Uhr).

Werden Sie diese Euroleague Basketball 2025/2026 verfolgen?