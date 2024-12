EuroLeague-Aktionäre stimmen Final Four 2025 in Abu Dhabi mit zwei Gegenstimmen zu

HQ

Das EuroLeague Final Four wird nächstes Jahr nach Abu Dhabi verlegt. Obwohl Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, der wichtigste europäische Basketballwettbewerb ist, haben die Euroleague-Anteilseigner zugestimmt, dass Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, die erste außereuropäische Stadt sein wird, die das Halbfinale und das Finale des Wettbewerbs ausrichtet.

Wie Eurohoops mitteilte, stimmten die dreizehn Gesellschafter der Entscheidung zu. Zwei Mannschaften stimmten dagegen, Olympiakos und Real Madrid, elf stimmten dafür: Anadolu Efes, Baskonia, CSKA, EA7 Emporio Armani Milan, FC Barcelona, FC Bayern München, Fenerbahce Beko, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika Tel Aviv, Panathinaikos Aktor und Zalgiris.

IMG (International Management Group) präsentierte ein Angebot, das die Prognosen für die Veranstaltung verdoppeln würde, und setzte sich gegen den Vorschlag durch, sie für die nächsten drei Jahre in die Belgrader Arena zu verlegen.

So findet das EuroLeague Final Four in der Etihad Arena statt, das vom 23. bis 25. Mai 2025 stattfindet. Die reguläre Saison endet zwischen dem 10. und 11. April 2025 und die Playoffs dauern vom 22. April bis zum 7. Mai.

Die ersten sechs Teams der EuroLeague ziehen in die Playoffs ein, die nächstbesten vier Teams haben eine weitere Chance in den Play-Ins. Derzeit wird die 13. von 34 Spielwochen gespielt, wobei Paris die Charts anführt und der aktuelle Sieger Panathinaikos Fünfter ist.