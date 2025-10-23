EuroBasket-Schiedsrichter in Serbien wegen mutmaßlicher Verbindungen zum organisierten Verbrechen verhaftet

HQ

Uroš Nikolić, ein Basketball-Schiedsrichter, der in der ABA-Liga (bestehend aus Ländern, die früher zu Jugoslawien gehörten), in serbischen nationalen Wettbewerben und auch bei Spitzenspielen in der EuropaLeague arbeitet, wurde am Mittwoch verhaftet, nachdem die Polizei 250.000 Euro in seiner Wohnung gefunden hatte, wie lokale serbische Medien berichteten.

Laut einer dieser Quellen war Nikolic eine von zehn Personen, die in Serbien verhaftet wurden und der Verbindung zu einer organisierten kriminellen Gruppe verdächtigt werden. Weitere Festgenommene werden unter anderem wegen Störung der öffentlichen Ordnung und Mord verdächtigt.

Der 39-jährige Uroš Nikolić (nicht zu verwechseln mit einem 38-jährigen serbischen Spieler gleichen Namens, der immer noch beim serbischen Verein SPD Radnički aktiv ist) spielt seit 2019 in der EuroLeague, unter anderem im Final Four 2021 und 2024, und in diesem Monat arbeitete er als Schiedsrichter bei einem Spiel von Real Madrid gegen Olympiakos in Madrid.