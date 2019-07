Euren Freunden könnt ihr euren ganzen Krempel in Borderlands 3 schicken

Borderlands hat die Mischung aus Schießen und Plündern mit Freunden zu einer sozialen Erfahrung gemacht und im kommenden dritten Spiel der Serie haben die Entwickler Gearbox der gesellschaftlichen Komponente zusätzliche Aufmerksamkeit gewidmet. Das Ping-System wird zum Beispiel dafür sorgen, dass Spieler auch ohne Mikrofon kommunizieren können, außerdem wird Borderlands 3 ein Geschenkesystem erhalten. Wer seine Beute nicht mehr benötigt, kann den ungewollten Krempel an seine Freunde verschicken.

In einem Interview mit GamingBolt berichtet Anthony Nicholson, Senior Producer bei Gearbox, über diese Mechanik und wie ihr sie verwenden könnt, um eure Kollegen zu ärgern.

"Es gibt nichts im Spiel, was die Leute nicht mögen, richtig?", meint Nicholson im Interview. "Ihr könnt [euren Mitspielern] senden, was auch immer ihr wollt. Das geht mit Granaten, verschiedenen Schilden und ähnlichen Dingen. Wenn es also einen [Gegenstand] gibt, der eine Art Debuff enthält, oder eine Art dynamische Veränderung, die [ab und zu] auftritt, wenn man etwas tut, [fällt ihnen das vielleicht nicht auf] - bis es explodiert."

Hört sich nach einer Menge Spaß an und ist gleichzeitig eine gute Erinnerung, das Kleingedruckte zu lesen... Borderlands 3 erscheint am 13. September für PS4, Xbox One und PC (Epic Games Store).