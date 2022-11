EU-Regulierungsbehörde beschuldigt, PlayStation-Voreingenommenheit zu haben

HQ

Microsoft kündigte seine Absicht an, Activision Blizzard bereits im Januar zu kaufen, was die mit Abstand größte Übernahme in der Welt der Videospiele ist, die wir je gesehen haben. Die schiere Größe dieses Deals machte von Anfang an klar, dass es lange dauern würde, bis er abgeschlossen sein würde, da die Zustimmung mehrerer Schlüsselmärkte erforderlich war.

Eine davon ist die Europäische Kommission, die derzeit die Angelegenheit untersucht, um die möglichen Konsequenzen herauszufinden, und ihre endgültige Entscheidung könnte nicht vor dem 23. März fallen. Jetzt ist die Kommission in den sozialen Medien heftig kritisiert worden, nachdem eines ihrer Mitglieder, Ricardo Cardoso, eine Erklärung auf Twitter abgegeben hat, die so interpretiert werden könnte, dass er seine eigenen Motive für die Blockade von Microsoft hatte.

Genauer gesagt schreibt Cardoso, dass sie daran arbeiten, "sicherzustellen, dass Sie Call of Duty weiterhin auf anderen Konsolen (einschließlich meiner Playstation) spielen können".

Mehrere Honoratioren haben die Aussage verurteilt, darunter IGN-Chefredakteur Ryan McCaffrey, der schreibt: "Ich bin mir nicht sicher, ob es klarer wird als die öffentliche Erklärung des Chefs von Xbox zu diesem Thema von vor weniger als 2 Wochen. Es wird immer noch auf 'Ihrer' PlayStation sein, mach dir keine Sorgen."

Windows Central-Redakteur Jez Corden kommentiert seinerseits: "Was tun Sie mit all den Exklusivitäten, die Sony als Marktführer von Xbox-, PC- und Nintendo-Spielern ferngehalten hat? Nichts? Oh okay."

The Verge-Redakteur Tom Warren schreibt: "Microsoft hat sich sehr klar über Call of Duty auf PlayStation geäußert, aber die Europäische Kommission äußert weiterhin Bedenken. Anscheinend beziehen sich diese Bedenken in einigen Fällen auch auf "meine PlayStation".

Was denkst du? Ist es in Ordnung, wenn ein Mitglied der Europäischen Kommission daran arbeitet, Spiele für "seine Playstation" (wie er es ausdrückt) zu bekommen, oder ist es ein fragwürdiges Urteilsvermögen und ein Zeichen der Voreingenommenheit seitens der Kommission?