Eure Waffen- und Operator-Skins für Call of Duty: Black Ops 6 werden nicht auf Black Ops 7 übertragen.

Es scheint, dass Call of Duty und Activision die Schreie der Fans gehört haben, die sich wieder ein realistischeres und authentischeres CoD-Erlebnis wünschen. Ein neues Update von Activision sagt uns, dass wir nicht die gleichen Operator- und Waffen-Skins sehen werden, die wir in Call of Duty: Black Ops 6 hatten.

Das liegt daran, dass diese Skins nicht übertragen werden. "Operator, Operator-Skins und Waffen aus Black Ops 6 werden nicht mehr in Black Ops 7 übernommen", heißt es in dem Beitrag auf der Call of Duty-Website. "Black Ops 7 muss sich authentisch für Call of Duty und sein Setting anfühlen. Aus diesem Grund werden Black Ops 6 Operator- und Waffeninhalte nicht in Black Ops 7 übernommen. Doppelte EP-Token und Kaugummis werden weiterhin mitgenommen, weil wir wissen, dass eure Zeit und euer Fortschritt wichtig sind."

Warzone ist davon nicht betroffen, und ihr könnt weiterhin alle eure Inhalte aus Black Ops 6 im Battle Royale haben. Für einige Fans wird dies eine irritierende Ankündigung sein, da es bedeutet, dass sie ihre Kosmetika in einer älteren Version von Call of Duty zurücklassen. Aber es könnte der Beginn eines neuen Wendepunkts für CoD sein, der das Franchise zu seinen Wurzeln zurückbringt.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November für PC, PlayStation und Xbox Konsolen.