Euphoria wird im April 2026 zurückkehren

Es war ein langer Weg, bis zu diesem Punkt zu gelangen, denn nach zwei sehr beliebten Staffeln ist Euphoria nun fast bereit für eine Rückkehr für ein drittes Kapitel. Es war lange Zeit unklar, ob diese Staffel Wirklichkeit werden würde, da sich die kreativen Ideen und die Besetzung nun kämpfen mussten, da viele der Hauptfiguren zu riesigen Filmstars geworden sind, aber Anfang dieses Jahres ging die Serie in Produktion, und jetzt wissen wir, wann die Serie in HBO Max zurückkehren wird.

Es wurde bestätigt, dass Euphoria im April 2026 für eine dritte Staffel zurückkehren wird. Wir haben noch kein festes Datum, nur diese Informationen, aber was wir auch haben, ist ein Poster zum Bewundern, das Zendayas Rückgabe als Rue zeigt.

Lange Zeit wurde angenommen, dass Staffel 3 die letzte Reihe von Episoden von Euphoria sein würde, aber jüngste Kommentare von Sydney Sweeney scheinen jedoch etwas anderes zu vermuten, was bedeutet, dass das gesamte Produktionsdebakel für diese Serie Ende 2026 oder später wieder aufleben könnte.

Freust du dich auf mehr Euphoria?