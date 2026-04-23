Euphoria: Staffel 3 (Episoden 1 & 2)

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Euphoria hat mich wie ein steinharter Schlag in den Solarplexus getroffen. Eine Art Coming-of-Age-Drama, aber ohne jegliche Moralisierung und ohne vor den Schrecken zurückzuschrecken. Gekrönt von absolut erstklassiger Schauspielerei – mit Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney und Jacob Elordi, die nun alle als Hollywood-Elite gelten – führte dies zu einer Serie, die Neuland beschritt und noch lange nach der ersten Staffel im Gedächtnis blieb.

In der zweiten Staffel, die 2022 erschien, wurde uns mehr vom Gleichen mit beeindruckender Charakterentwicklung verwöhnt, und bald wurde klar, dass es eine dritte Staffel geben würde. Doch dann kam die Realität in Form der Covid-Pandemie, der Schauspielerstreiks und Schwierigkeiten bei der Organisation der Dreharbeiten, da große Teile des Ensembles, wie erwähnt, unglaublich erfolgreiche Karrieren gemacht hatten.

OnlyFans wird zur Lösung für Cassie (Sydney Sweeney), als ihr das Geld ausgeht.

Außerdem ist Angus Cloud, der eine ziemlich bedeutende Rolle in der Serie hatte, verstorben, und im Frühjahr 2025 gab Eric Dane bekannt, dass bei ihm ALS diagnostiziert wurde. Es war nicht mehr selbstverständlich, dass es überhaupt eine dritte Staffel geben würde, aber wie wir wissen, hat sie jetzt auf HBO Max begonnen und ich habe die ersten beiden Episoden gesehen.

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Obwohl Rue (Zendaya) schon immer die Protagonistin der Serie war, wird dies besonders zu Beginn von Euphoria: Staffel 3 deutlich. Die Tatsache, dass im echten Leben vier Jahre vergangen sind, spiegelt sich auch in gewissem Maße in der TV-Serie wider. Es ist viel passiert; Die Highschool ist vorbei und die Freundesgruppen haben sich aufgelöst – aber es scheint für niemanden besonders gut gelaufen zu sein. Als wir Rue wiedersehen, ist sie Drogenkurierin zwischen Mexiko und den USA geworden, und wenig überraschend ist sie mit ihrem Leben nicht glücklich.

Viel Zeit wird damit verbracht, ihre Geschichte zu erzählen, wie sie dorthin gekommen ist, wo sie jetzt ist, und ihren Weg weg aus dem Elend. Es wird schon früh klar, dass die Dunkelheit und die Grautöne bestehen bleiben, und mehrmals fällt mir auf, dass das, was in jedem anderen Kontext als schreckliche Umstände gelten würde, in Euphoria wie eine Erleichterung und eine positive Entwicklung wirken kann.

Rue bleibt im Zentrum der Geschichte, und Zendaya schafft es hervorragend, sie zum Leben zu erwecken und glaubwürdig zu machen.

Cassie (Sydney Sweeney) und Nate Jacobs (Jacob Elordi) treten ebenfalls bereits in Folge eins auf. Cassie steht immer noch kurz vor einem Zusammenbruch und hat erkannt, dass OnlyFans eine gute Möglichkeit für sie zu sein scheint, Geld zu verdienen. Nate hingegen ist nicht ganz so überzeugt, da er ein Unternehmen führt und ernsthafte Investoren braucht.

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Moralische Dilemmata werden ständig auf die Probe gestellt und gehen oft weit über alle denkbaren Grenzen hinaus. Die Schöpfer von Euphoria bleiben völlig furchtlos, erzählen die Geschichte, wie sie es für richtig halten, und lassen uns in eine Welt eintreten, mit der hoffentlich nur wenige von uns je zu tun hatten, wobei Drogen und psychische Probleme als zentrale Säule dienen. Dennoch gibt es diesmal eine klarere übergreifende Erzählung, in der Rues Leben deutlich ereignisreicher ist als damals, als sie in der Schule war und als Süchtige versuchte, sich im Alltag zu kämpfen.

Leider ist Eric Dane kürzlich an ALS-Folgen verstorben und hat seinen letzten Auftritt in Euphoria: Staffel 3. Er hat Schwierigkeiten mit seinen Texten, liefert aber dennoch mit der Professionalität ab, für die er bekannt war.

Das verleiht der dritten Staffel ein anderes Gefühl als ihre beiden Vorgänger; Es ist, mangels eines besseren Wortes, actionreicher. Ich denke, nicht jeder wird das mögen, aber für meinen Teil schätze ich, dass es nicht mehr vom Gleichen ist und dass das Highschool-Kapitel der Gang jetzt vorbei ist. Natürlich könnte man argumentieren, dass manche Rollen etwas zu weit hergeholt wirken und es schade ist, dass so großartige Schauspieler so wenige gemeinsame Szenen haben, weil sie sich in unterschiedlichen Lebensphasen befinden (sowohl geografisch als auch geistig) – aber es fühlt sich trotzdem wie eine natürliche Entwicklung an.

Es ist spannend zu sehen, wo alle gelandet sind, wie sie mit dem Leben zurechtkommen, und natürlich neue Wendungen, Verrätereien, aber auch einige wirklich herzerwärmende Wiedersehen zu erleben. Nach zwei Episoden von Euphoria: Staffel 3 denke ich, dass die Macher absolut auf dem richtigen Weg sind, und in mehreren Sequenzen fühlt es sich fast so an, als hätte Quentin Tarantino eine Coming-of-Age-Geschichte schreiben können – was wirklich ein großes Lob ist. Wenn der Rest der Serie dieses Tempo beibehält, sieht es so aus, als würde diese Gruppe den Abschied bekommen, den sowohl sie als auch wir Zuschauer verdienen.