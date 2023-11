Euphoria kehrt mit der dritten Staffel im Jahr 2025 zurück

Euphoria ist seit seiner Premiere im Jahr 2019 in sehr kurzer Zeit zu einem popkulturellen Phänomen geworden, und einige der Schauspieler in der Show sind zu einigen der heißesten jungen Stars in Hollywood geworden, darunter Zendaya, Sydney Sweeney, Maude Apatow und Jacob Elordi.

Die zweite Staffel endete Anfang letzten Jahres sehr dramatisch und seitdem warten die Fans auf die dritte Staffel, wobei die meisten hoffen, dass sie 2024 zurückkehren würde. Aber das wird nicht passieren. HBO-Chef Casey Bloys verriet bei einer Präsentation in New York City, dass wir bis 2025 warten müssen.

Wir gehen davon aus, dass all die Streiks in letzter Zeit bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt haben, obwohl erwähnt werden sollte, dass es ein ziemliches Drama für die Serie war, sowie der Schauspieler Angus Cloud, der Anfang des Jahres auf tragische Weise gestorben ist, und einige der Schauspieler (vor allem Barbie Ferreira) haben die Serie ebenfalls offen kritisiert.

Freust du dich auf mehr Euphoria?

Danke Deadline