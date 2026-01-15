Euphoria kehrt am 13. April zurück und wir haben den ersten Trailer

HQ

Es sind über vier Jahre vergangen, seit wir das letzte Mal die Euphoria Besetzung gesehen haben, und ursprünglich war geplant, 2023 eine dritte Staffel zu drehen. Aber viele der Schauspieler sind zu den heißesten Namen Hollywoods geworden, dann gab es diesen riesigen Hollywood-Streik, und einer der Schauspieler (Angus Cloud), der eine Schlüsselrolle hatte, ist gestorben.

Das bedeutete, dass lange Zeit vergangen ist und das Drehbuch neu geschrieben werden musste, aber im April wird es endlich Zeit für Rue (Zendaya), Nate (Jacob Elordi), Jules (Hunter Schafer) und Cassie (Sydney Sweeney) sein, ihre Lebensgeschichten fortzusetzen. Und jetzt wissen wir endlich wann, dank eines ersten Trailers, der enthüllt, dass die dritte Staffel am 13. April beginnt – was für uns wahrscheinlich den Tag danach in Europa bedeutet.

Die Charaktere sind offensichtlich älter geworden und seit unserem letzten Treffen ist viel passiert, und es sieht so aus, als würde es diesmal eine actionreichere Geschichte werden. Sehen Sie sich unten den Trailer an und lassen Sie uns wissen, was Sie von der neuen Richtung halten.

